Вандализм в центре города. В Слуцке у «Железного человека» украли розу

Не так давно случайно бросил взгляд на привычно стоящего «Самоделкина» у ворот бывшей почтовой станции (ул. Ленина, 155) и не увидел в его руке розу. А ведь ровно три года назад здесь фотографировал внучек, и они боязливо, но весело трогали этот металлический, но тем не менее сказочный цветок.

Зашёл в открытую дверь фирмы Vaillant, рядом с которой караулит «Железный человек», и поинтересовался судьбой пропавшего цветка.

Познакомился с Вадимом, одним из работников предприятия — весьма приятный парень. Он поведал, что железная роза исчезла около полугода назад, в самый тёмный зимний период. Вдруг пришло на ум выражение — «аки тать в нощи», то есть «как вор в ночи». И даже словно увидел этих вандалов за их мерзким и трусливым злодейством. Вадим сказал, что воришки хотели и разводной ключ стащить, да он не дался. Розу сначала пытались безуспешно отломать, а потом попросту чем-то срезали. Мы вдвоём посетовали, что она кому-то понадобилась для временной утехи, а сейчас, наверное, валяется никому не нужная. А вот в руке «Самоделкина» её видели многие и приходили запечатлеть на память оригинальную скульптуру. Спросил у Вадима о том, кто делал железный цветок. Он назвал мастера — Александр Молотков, который занимается ковкой. И фамилия подходит для такого ремесла.

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Когда вышли во двор, то Вадим показал, что при установке «Железного человека» (идея директора фирмы) внизу постамента была разноцветная подсветка. Так её выломали через несколько месяцев. Разве это не вандализм в Слуцке? Стыдно и больно…

При расставании Вадим с надеждой сказал, что их фирма хочет восстановить этот символ труда и любви нашего города — ключ и роза.