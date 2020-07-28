В августе существенных новшеств не ожидается. Одно из значительных — это повышение размера детских пособий по уходу за ребёнком до трёх лет. Для абитуриентов вузов пройдут внутренние испытания и зачисление на бюджет. В Гражданском кодексе вступило в силу понятие «ограниченная дееспособность», которое расширит права некоторых пациентов. Сообщений об открытии Россией границ, которого ждут многие белорусы, пока нет, зато можно будет слетать в Армению, а вот Грузия полёты запретила.

Увеличатся пособия по уходу за ребёнком

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Так, пособие на первого ребёнка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребёнка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля).

Это плановое повышение размера пособий зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя зарплата падает или не изменяется, то размер пособия остаётся на прежнем уровне, а если растёт, то следом поднимают и пособия. Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчётом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.

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Пособия на детей до 3 лет пересчитывают дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа.

Вводится понятие «ограниченная дееспособность»

С 1 августа вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность». Судебные эксперты считают, что введение этого понятия даст возможность избежать полярных крайностей: дееспособен/недееспособен и расширит права пациентов.

Например, при подаче заявления о восстановлении дееспособности можно ходатайствовать в суде, чтобы были опрошены соседи, друзья, работники интерната. Можно собрать пакет документов в произвольной форме с показаниями свидетелей, характеристики человека. Заключение эксперта — лишь один из источников доказательств для суда. При наличии сомнений, недостаточной ясности и в иных случаях, предусмотренных законодательством, суд вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу.

В августе пройдёт зачисление на бюджет в вузах

Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Принимать документы от абитуриентов вузы начали с 25 июля.

При необходимости и наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведён дополнительный набор на бюджетную форму. Приём на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа.

Возобновятся полёты из Минска в Армению, а в Россию, Грузию, Казахстан — нет

Авиакомпания «Белавиа» с 30 июля возобновляет регулярное сообщение по маршруту Минск — Ереван — Минск. Полёты будут выполняться ежедневно. В авиакомпании обращают внимание, что в Армении действуют ограничения по въезду. Перед покупкой билета следует уточнять все условия у компетентных органов.

А вот Грузия не откроет границы до конца августа. Об этом сообщил посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия. Это решение правительства Грузии связано с эпидемиологической ситуацией в стране, где фиксируется всплеск заболеваемости, и специальная комиссия по здравоохранению решила не открывать границы до конца августа.

Авиакомпания «Белавиа» также продлевает приостановку полётов во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи — по 15 августа). Кроме того, отменены все рейсы в Казахстан — по 15 августа, в Вену — по 15 августа, в Ларнаку — по 15 августа, в Ашхабад — по 1 сентября.

Посольство Беларуси в РФ возобновляет работу

С 1 августа 2020 года консульский отдел посольства Беларуси в Российской Федерации в Москве возобновляет свою работу в полном объёме. Об этом сообщается на сайте посольства. В сообщении сказано, что для минимизации возможности заражения инфекцией COVID-19 допускать в помещение консульского отдела будут граждан исключительно в масках и перчатках.

Введены стандарты, связанные с атомными станциями

С 1 августа постановлением Государственного комитета по стандартизации РБ вводятся государственные стандарты, связанные с эксплуатацией атомных станций. Они нормируют ядерную безопасность, готовность к аварийным ситуациям, системы контроля в аварийных и послеаварийных условиях и другое.

Цены на сигареты не изменятся

Такое произойдёт в первый раз за долгое время. Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 августа 2020 года. В соответствии с ней, с указанной даты в Беларуси цены на табачную продукцию не изменятся, стоимость всех брендов останется прежней.