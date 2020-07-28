Житель Берёзы украл фотоловушку, принёс домой и сделал селфи для милиции

В Берёзе с территории местной свалки неизвестный украл три фотоловушки. Сотрудники ЖКХ сразу сообщили в милицию. Оперативники сразу установили вора — его селфи сразу поступило в ориентировки.



Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Оказалось, 30-летний местный житель пришёл на полигон, заприметил оборудование, снял его со столбов и отнёс домой. Как пояснил задержанный, дома нажал на кнопку на фотоловушке, услышал щелчок и увидел свои фото на экране. Попытался их удалить, но было поздно — фотографии были отправлены на электронную почту ЖКХ. Объяснить, зачем ему понадобились фотоловушки, мужчина не смог.

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Эксперты оценили ущерб почти в 1600 рублей. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, возбудив уголовное дело за кражу.