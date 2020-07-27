«Я хотел бы запретить слово „белорусы“ употреблять». Лучшие цитаты из интервью с главной «Белой Руси»

Глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире белорусского радио высказался о выборах.



TUT.BY приводит несколько цитат.

О проблемах, с которыми приходят люди: «Вот я сейчас шёл к вам по красивому городу, я не видел голодных, оборванных. Если он оборван, то это чисто дизайнерский ход, а если голодный, то, наверное, на диете. И я часто не понимаю, а против чего вы, ребята?»

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Про то, кто имеет право говорить от имени народа: «Вот эти заголовки в СМИ „Белорусы против режима“. Я хотел бы запретить слово „белорусы“ употреблять. Белорусы — это весь народ. Какой вы народ? От имени народа может говорить только депутат, и то от имени народа в своём округе, и президент, избранный народом. Кто ты такой?»

Про голосование в интернете: «Слушайте, давайте в курятнике проведём голосование о целесообразности существования лисы. Да там даже трёх процентов она не наберёт».

Про то, как надо голосовать: «У меня совет один: перед входом в избирательную кабинку человек должен себя представить пассажиром самолёта, который попадает в турбулентную ситуацию — впереди гром, молнии, тучи, вершины гор.

Ему надо проголосовать, кто будет вести этот самолёт: крикун, который сидит на последнем месте возле санузла и не водил самолёт ни один, женщина, которая не то что стюардессой не была, а первый раз вообще села в самолёт, или тот пилот, который уже показал, как он водит самолёт и который гарантирует, что он довезёт до пункта назначения тебя как пассажира".