Град уничтожил огород и помял зерновые поля… Какой вчера увидели стихию жители Слуцка

В воскресенье, 26 июля, во второй половине дня через Случчину прошёл грозовой фронт. Он принёс с собой сильный ветер, дождь и град. По данным метеостанции «Слуцк», порывы ветра достигали 11 м/с, а за последние шесть часов к утру понедельника выпало 15 мм осадков. «Кур`ер» сделал подборку фотографий, какой видели непогоду наши читатели.

Ливень и град уничтожал огород

В деревне Заболоть ливень и град просто уничтожал огород.

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А вот в Слуцке дети радуются прошедшему дождю, разъезжая по лужам на велосипеде.

Огромная лужа, побитые поля

Вечер воскресенья после дождя в деревне Терасполь под Слуцком.

Грозное небо в Слуцке

А вот таким увидела Слуцк в непогоду случчанка Елена Володько.