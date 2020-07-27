Молодой человек из Слуцка погиб на свадьбе. На него упал игровой автомат «Роки Боксёр»

В ночь с 24 на 25 июля следственно-оперативная группа работала на территории агроусадьбы в Солигорском районе, где была констатирована смерть 35-летнего жителя Слуцка.



Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области. «По предварительным данным следствия, мужчина накануне отдыхал на территории агроусадьбы. Ближе к полуночи, находясь вблизи игрового автомата Rocky Boxer в состоянии алкогольного опьянения, он упал вместе с аппаратом. В результате чего мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи с участием эксперта на месте происшествия зафиксировали следовую картину. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти. Продолжается работа со свидетелями и очевидцами. Все причины и обстоятельства выясняются в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Также изъят сам аппарат, документация по его эксплуатации. Проводятся проверочные мероприятия", — сказала Татьяна Белоног.

Что говорят близкие погибшего

Близкие погибшего случчанина в беседах с корреспондентом газеты «Кур'ер» рассказали, что всё случилось на свадьбе, которую гуляли на агроусадьбе в Солигорском районе. На торжестве он был гостем.

Несчастный случай произошёл уже после снятия фаты у невесты, то есть когда вся официальная программа праздника была фактически завершена — примерно в 00.15.

По словам близких, к приезду скорой помощи мужчина был ещё жив, его пытались реанимировать.

У погибшего остались 7-летний сын и полугодовалая дочь. Прощание с безвременно ушедшим случчанином состоится завтра, 28 июля, в деревне Клепчаны Слуцкого района.