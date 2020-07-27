В Слуцке пройдёт «Большой городской пикник». Программа праздника

В Слуцке состоится праздник «Большой городской пикник». Планируется, что он пройдёт на набережной реки Случь с 11 до 22 часов. Публикуем программу мероприятия от организатора «Слуцк ТВ».

11.00 — 12.00 — работают торговые ряды

12.00 — 12.30 — торжественное открытие праздника

12.30 — 13.30 — велопробег. Концертная программа ГДК и ГДМ

13.30 — 14.00 — показательные выступления (Карате. Бокс. СФК «Слуцк»)

13.30 — 14.30 — чемпионат по армрестлингу

14.00 — 14.30 — фитнес. Женский. (Пилатес. Йога. TRX)

14.30 — 15.00 — фитнес. Мужской. (Силовое шоу. Культуризм)

15.00 — 15.30 — фитнес. Женский. (Функционал. Стрейтчинг)

15.30 — 16.00 — чемпионат по поеданию суши

16.00 — 16.30 — выступление цирка-шапито. Итоги конкурса «Зоолайк»

16.30 — 17.00 — запуск воздушных змеев. Конкурсы от партнёров

17.00 — 17.30 — рыцарское шоу «Серебряный Пегас»

17.30 — 18.00 — оnline Quiz «PRO Слуцк». Презентация нового сезона «Слуцк ТВ»

18.00 — 19.30 — концертная программа ГДК и ГДМ

19.30 — 20.00 — выступление группы «Паровоз Band»

20.00 — 21.00 — выступление группы Riverstone

21.00 — 21.45 — дискотека. Танцевальный флешмоб

21.45 — 21.55 — фаер-шоу

21.55 — 22.00 — фейерверк

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Обновлено в 14.55: Дата проведения праздника уточняется.

Участвовать в празднике будет и газета «Кур'ер» — информационный партнёр «Большого городского пикника». С 17 до 19 часов будет работать фотозона, где любой желающий сможет сфотографироваться. После снимки можно будет скачать на сайте kurjer.info.

Кроме этого, «Кур'ер» предоставит подарочные пакеты с фирменной продукцией для участников праздника. Также волонтёры газеты раздадут детям воздушные шарики.