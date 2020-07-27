В Солигорске в субботу не было ни одного человека в очереди за результатами ЦТ

В пятницу в Солигорске начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования. И хотя их выдают не один день, именно в пятницу сотни человек приехали за результатами и выстроились в длинную очередь.

Одна из наших читателей поехала за результатами в субботу и написала, что в этот день в очереди не было ни одного человека.

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«Электронный Солигорск» пишет, что сертификаты можно получить:

24 июля (пятница): с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;

25 июля (суббота): с 09:00 до 12:30 и с 13:00 до 15:00;

26 июля (воскресенье): с 09:00 до 12:30 и с 13:00 до 15:00;

27 июля — 21 августа (по графику работы приёмной комиссии): с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, воскресенье — выходной.