Молодожёны-2020. День рождения семьи — 24 июля

Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Илья и Виктория Свистунович

Илья и Виктория познакомились на отдыхе в профилактории, во время танцев.Позднее, когда пара отдыхала вместе в Египте, Илья сделал предложение в совсем неожиданный момент. Будущие супруги немного повздорили, и Илья решил примириться, предложив девушке стать его женой.

Поездки на медовый месяц супруги не планируют. Они отправятся на Рудню с палатками на два дня.

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Александр и Диана Тумилович

Александр и Диана познакомились на работе три года назад. Для того чтобы сделать предложение, Александр выбрал значимое для обоих место — одну из дамб в 11-м городке. Там жених и невеста впервые поцеловались.

Медовый месяц молодожёны проведут в Беларуси, путешествуя по стране.

Илья и Яна Колядко

Илья и Яна являются прихожанами храма Александра Невского. Именно там они и познакомились три года назад во время службы.

Илья считает знакомство символичным, так как, по его мнению, браки заключаются на небесах.

Молодой человек в день рождения Яны сделал ей предложение, встав на колено и подарив цветы. «Я очень обрадовалась, не ожидала, что именно в этот день Илья мне сделает предложение», — рассказала Яна.