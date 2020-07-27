Молодожёны-2020. День рождения семьи — 24 июля

Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.
Илья и Виктория СвистуновичИлья и Виктория познакомились на отдыхе в профилактории, во время танцев.
Позднее, когда пара отдыхала вместе в Египте, Илья сделал предложение в совсем неожиданный момент. Будущие супруги немного повздорили, и Илья решил примириться, предложив девушке стать его женой.
Поездки на медовый месяц супруги не планируют. Они отправятся на Рудню с палатками на два дня.
Александр и Диана Тумилович
Александр и Диана познакомились на работе три года назад. Для того чтобы сделать предложение, Александр выбрал значимое для обоих место — одну из дамб в 11-м городке. Там жених и невеста впервые поцеловались.
Медовый месяц молодожёны проведут в Беларуси, путешествуя по стране.
Илья и Яна Колядко
Илья и Яна являются прихожанами храма Александра Невского. Именно там они и познакомились три года назад во время службы.
Илья считает знакомство символичным, так как, по его мнению, браки заключаются на небесах.
Молодой человек в день рождения Яны сделал ей предложение, встав на колено и подарив цветы. «Я очень обрадовалась, не ожидала, что именно в этот день Илья мне сделает предложение», — рассказала Яна.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.