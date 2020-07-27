Молодой, красивый парень, который увлекался спортом... О тех, кого больше с нами нет

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Александр Сукорский

Если вы понесли утрату, предлагаем вам разместить в рубрике «О тех, кого больше с нами нет» добрые слова о вашем умершем близком. Это бесплатно. Для этого принесите в редакцию (ул. Ленина, 128) или вышлите на вайбер (+375 44) 53 99 056 фотографию свидетельства о смерти. С вами свяжутся для беседы. Справки — по указанному телефону.

Александр родился 13 июня 1985 года. Умер в ночь с 24 на 25 июля 2020 года. Ему было всего 35 лет. У Александра остались жена Виктория, семилетний сын и полугодовалая дочь от разных браков, родители, бабушка. «Молодой, красивый, сильный парень, который увлекался спортом. Он был хорошим человеком. Произошла большая несправедливость. Светлая ему память, он всегда останется в моём сердце», — пишет о нём бывшая жена Марина. Александр будет похоронен в деревне Клепчаны 28 июля.

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