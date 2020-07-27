На днях два друга отправились в лес в районе деревни Пасека Стародорожского района. Разошлись в разные стороны и потеряли друг друга из виду. Один из них, поискав товарища, вернулся в город, причём с телефоном потерявшегося друга.

Об этом сообщило УВД Миноблисполкома.

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Когда товарищ не пришёл домой к утру, мужчина отправился на поиски, сообщив о случившемся в милицию. Обходя лесной массив, он обнаружил заблудившегося. Закончилась история благополучно, несмотря на то, что человек провёл в лесу ночь.

Не ходите в лес в одиночку (особенно если вы в почтенном возрасте, имеете заболевания и плохо ориентируетесь в лесу).

Обязательно оповестите родных и близких, куда вы собираетесь, в каком направлении будете двигаться. Берите с собой мобильный телефон с заряжённой батареей, непромокаемую обувь, тёплую одежду, лучше яркого цвета.

Желательно взять нож, свисток, часы, запас воды и еды, спички, хотя разведение костра в лесу опасно.

Если вы заблудились, остановитесь и успокойтесь. Оповестите родных и экстренные службы, экономя заряд телефона. Если вы вынуждены самостоятельно выбираться из леса, старайтесь выйти к просекам или линиям ЛЭП и идите вдоль них. Свистите в свисток, кричите. Не передвигайтесь по лесу в тёмное время суток. Выберите для ночлега высокое сухое место возле большого дерева. Прислонитесь к нему спиной, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой. Старайтесь ночью не уснуть.

Потеряться может кто угодно: это зависит от леса, состояния погоды, здоровья человека. Чаще всего гибель заблудившихся наступает от хронических заболеваний и переохлаждения. Помните, что по статистике каждый пятый заблудившийся рискует быть не найденным или найденным слишком поздно.