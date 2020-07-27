По данным Белстата, в Слуцке средняя зарплата превышает 1000 рублей в мае и июне. Такое же наблюдается и в Стародорожском районе.



Впервые отметку в 1000 рублей преодолели Любанский и Копыльский районы. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».