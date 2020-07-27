«Приходится таскать тяжёлые мешки через лужи». Житель Слуцка поднял проблему благоустройства дороги возле магазина КХП

В редакцию «Кур`ера» обратился Виталий Лапец, фермер из Слуцкого района. Мужчина попросил поднять проблему благоустройства дороги возле магазина «Золотой злак» возле комбината хлебопродуктов.

«Сталкиваюсь с этим уже не первый раз, и не я один. После дождя возле магазина стоят огромные лужи. Приходится таскать тяжёлые мешки с комбикормом по этим сантиметровым лужам, — рассказывает Виталий Лапец. — Я обозначил эту проблему продавцам магазина. Говорю, может дайте жалобную книгу, чтобы не жалобу написать, а просьбу о решении этого вопроса. Они ответили, что этим должны заниматься дорожные службы. Мол, к ним уже обращались, но всё безрезультатно. Может для кого-то эта не проблема, а для покупателей самая что ни есть настоящая».

Что ответили на предприятии

Тамара Руденок, директор ТУП «КХП-Трейд», ответила, что знакома с этой проблемой. Она заверила, что в ближайшие дни займётся её решением.

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«Мы уже консультировались со специалистами, что нужно сделать, чтобы после дождя возле магазина не образовывалась лужа. Новый асфальт там не поможет. Надо делать три пробоины, чтобы вода стекала под землю. Знаете, мы не будет разбираться, кто должен устранять эту проблему. Сами всё сделаем. Завтра я встречусь с генеральным директором и обговорим все детали. Обещаю, что этот вопрос будет решён», — ответила Тамара Руденок.