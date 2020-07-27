«Они ушли. Из квартиры было вынесено всё». Рассказ случчанки о разводе (часть 2)

На первое заседание свекровь пришла с адвокатом и папкой, в которой лежали пустые листики — чтобы было солидно, видимо. Мистер «Икс» своим видом показывал, что он тут вообще не виноват. И пришёл за компанию. Что тут говорить — всё это неприятно и тяжело.

«Если хотите сохранить нервы — уступите»

Заседания сменялись один за другим. А суммы взыскания прыгали то вверх, то вниз. Я долго не понимала, почему с меня требуют деньги, если я готова делить имущество. И почему нельзя разделить вещи.

Судья долго склоняла нас прийти к мирному соглашению. В какой-то момент я получила тонкий намёк, что если хотите сохранить нервы, то уступите — потеряете финансово, но закончится скорее.

Я согласилась отдать всё. Не знаю, откуда они взяли цены на вещи. Но мне оставался унитаз и встроенная кухня, из которой я должна была отдать всю встроенную технику. Да, кстати, болтики в плинтусе тоже были отданы с барского плеча мне. Я согласилась, лишь бы поскорее всё это закончилось как страшный сон.

«Они ушли. Из квартиры было вынесено всё»

Были чётко назначена дата и время передачи имущества. А мне было сказано, что все вещи будут проверены, прежде чем забрать. Спальный гарнитур должен быть разобран при любимой свекрови. А вдруг я, как любитель болтиков, их и с кровати заберу?

Естественно, в день передачи со мной были мои близкие. Заходят, значит, свекровь с мистером «Икс» в квартиру и видят, что я не одна. И что вы думаете? Бегут в суд. Жаловаться, что они не могут так забирать имущество.

— Алло, Елена Петровна, я вас попрошу мирно разобраться и отдать вещи на площадке. У меня тут сидит ваша свекровь, — с такими словами позвонила мне судья.

— Алло, Елена Петровна, они ушли от меня. Я вас понимаю, что с такими тяжело. Потерпите немного, пожалуйста, — с такими словами перезвонила опять мне судья.

Мы вынесли переходник на площадку для проверки вещей и ждём весёлую компанию. Я не знала, куда мне деваться от стыда. Сами представляете себе картину, когда это всё происходит на площадке в многоэтажном доме. Самое ужасное в этой ситуации, что моя маленькая Кирюша не понимала, что происходит и почему из дома забирается всё.

В её комнате стоял мой студенческий нетбук, который считался её гаджетом и который, кстати, был куплен до брака. И который чудесным образом попал в раздел имущества. И вот бабушка его забирает. Пишу и подкатывает комок. Не забуду никогда. Ребёнок просто орал и бился в истерике. Мы начали просить свекровь, чтобы она оставила хотя бы его. Ради внучки. Она была непоколебима. Ещё и обвинила, что нужно было где-то ребёнка пристроить на момент раздела. Интересно куда? Все близкие люди были со мной.

Наверное, сцена моего орущего ребёнка и заставила меня поделиться с вами всей этой историей. Они ушли. Из квартиры было вынесено всё. Я не шучу. Я села в пустой комнате на пол, и слёзы градом покатились из глаз.

Брак был расторгнут, а свекровь осталась

Плакала я недолго. Мы с друзьями купили шампанское и отметили, как мне казалось, окончание всей этой эпопеи.

В тот момент я приняла решение подать в суд для определения места жительства ребёнка, чтобы, не дай Бог, ещё что-нибудь не придумали.

Хотя, к слову, никогда не запрещала и до сих пор не запрещаю видеться с Кирой.

И что вы думаете сделала моя свекровь? Побежала в органы опеки и стала на меня жаловаться, какая я горе-мать. И знаете, какой главный её аргумент был? Как она сможет воспитывать ребёнка, если мы всё забрали? И самый главный аргумент: мы забрали даже мультиварку! Как она будет готовить ребёнку здоровую еду?

Я вот только одного не понимаю — цели забрать ребёнка себе у них не было, зачем это всё, насолить?

А ещё было в лучших традициях: гуляет, ребёнка не смотрит и так далее. А то, что я с полутора лет вышла на работу и самым настоящим образом «ишачила», чтобы потом всё заработанное моим потом отдать им, это как понимать?

Мне позвонили органы опеки и сказали, что придут. Страха не было, но чувства неприятные, конечно.

Пришли две вполне адекватные тёти. Бегло посмотрели квартиру, комнату дочки. Я даже холодильник затарила больше обычного — подготовилась к проверке, но они смотреть не стали. Рассказали про свекровь. Как приходила и сколько всего наговорила. Они, кстати, поинтересовались, зачем же она забирала мультиварку. Главный козырь её рассказа. Органы опеки всё поняли и обещали прийти в суд.

Перед заседанием свекровь увидела их и побежали «поболтать», этакие подружки. Дескать, смотри, я с ними на «ты» и сейчас ты отхватишь. А женщина из органов опеки демонстративно отошла от свекрови и подошла ко мне:

— Мы написали положительный акт о вас. Видна ваша тесная связь с дочкой. Всё хорошо. Так они и зачитали на судебном заседании.

Через полгода после первого заседания мне снова пришло письмо с суда на раздел имущества. Ну, а что, имущество делить три года можно после развода…

Алёна К., @alenka_ta_pchelka

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad



