В колледже рассказали, почему в Солигорске в пятницу образовалась такая очередь за результатами ЦТ

Напомним, что в пятницу читатели присылали в «Кур'ер» рассказы, фото и видео о том, как стоят в очереди за результатами централизованного тестирования в Солигорский горно-химический колледж. Цепочка людей растянулась до соседнего двора, абитуриенты стояли там по 3−7 часов. Хотя назавтра, в субботу, очереди не было совсем. Светлана Вылегжанина, ответственный секретарь организационной комиссии по подготовке и проведению ЦТ и замдиректора колледжа, объяснила «Кур'еру», почему так получилось.

«По правилам приёма в высшие учебные заведения 25 июля заканчивался срок приёма документов в силовые вузы, — рассказала Светлана Викторовна. — У детей был только один день, чтобы забрать сертификаты и подать документы на поступление.

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С 25 июля начинался приём документов в остальные вузы. Они заранее на своих сайтах записывали людей онлайн. Абитуриенты позаписывались на 25−26 числа. Соответственно, им нужно было 24 июля забрать сертификат.

Мы объясняли людям, что те, кому не нужно срочно, могут прийти завтра или в другой день. Просили местных не стоять в очереди, чтобы была возможность у иногородних забрать сертификаты. Но вы же знаете, как люди к этому относятся…

Сама выдача сертификата занимает время. Нужно найти его, записать фамилию, имя, отчество человека, паспортные данные, многозначные номера каждого сертификата.

В пятницу мы не закрывались на обед. В 19.20 отпустили последнего человека. Всем, кто стоял в очереди, сертификаты выдали.

Мы работали и в субботу, и в воскресенье. В субботу до 11 утра у нас ещё люди приходили за сертификатами, а потом не было никого. В воскресенье утром полчаса приходили люди, потом не было никого. Сегодня (в понедельник, 27 июля — прим. ред.) — вообще никого".

По информации «Электронного Солигорска», сертификаты можно получить:

24 июля (пятница): с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;

25 июля (суббота): с 09:00 до 12:30 и с 13:00 до 15:00;

26 июля (воскресенье): с 09:00 до 12:30 и с 13:00 до 15:00;

27 июля — 21 августа (по графику работы приёмной комиссии): с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, воскресенье — выходной.