Как часто мы прикасаемся к своему лицу и зачем мы это делаем? Ученые Робертс Крейг, Гавличек Ян, Шааль Бенуа исследовали феномен самоприкосновения и объяснили.

T&Р перевели научную статью журнала The Royal Society Publishing, в которой исследователи объяснили, как прикосновения и запахи влияют на восприятие себя и как запах может играть решающую роль в выборе партнера.

Реклама

Как часто мы прикасаемся к себе

Всем приматам, в том числе людям, свойственно самоприкосновение. Предпосылки этого действия до сих пор неясны. В этом обзоре учёные выдвинули гипотезу о том, что прикосновение к самому себе способствует самовосприятию и получению информации о самом себе. Причём это действие является бессознательным.

Гориллы, шимпанзе и орангутаны касались своих лиц в среднем 19,87 раза за 20 минут, то есть примерно раз в минуту. Причём большая часть прикосновений совершалась левой рукой. Более позднее исследование выявило 51,33 касания лица в час и у обезьян, то есть также примерно раз в минуту.

Человек за 20 минут касается себя в среднем 13 раз. Эти эксперименты проводились для того, чтобы определить возможные пути распространения инфекционных заболеваний. Учёные наблюдали за 10 участниками в офисе в течение 3 часов. Они подносили свои руки к своим лицам примерно 16 раз в час. Кроме того, примерно пять прикосновений в час были направлены на ноздри. В другом исследовании говорилось о 26 участниках — студентах-медиках. За ними наблюдали во время лекций в течение 4 часов. Они трогали свое лицо примерно 23 раза в час. Этот акт может быть причиной передачи почти 25% респираторных заболеваний.

Как мы общаемся с людьми с помощью обоняния

Мы наблюдали за 160 людьми в течение 3 минут до и после того, как экспериментатор заходил в комнату. Он приветствовал участников с помощью рукопожатия. Было выявлено, что после этого действия поток воздуха увеличивался — значит, люди вдыхали запах усиленнее, получая информацию о собеседнике.

Частота этого действия увеличивается в периоды тревожности. Мы сравнили поток воздуха в базовом дыхании и во время процесса «обнюхивания» — во втором случае поток увеличивается на 15%. Следовательно, касание лица обусловлено стремлением понюхать себя.

Когда люди нюхают свои руки, они чувствуют запах не только свой, но и внешнего мира. Причем не исключено прикосновение и к эрогенным зонам. Чаще всего это наблюдается у детей, однако сохраняется и у некоторых взрослых.

Мы провели опрос и получили 404 ответа от 137 мужчин и 260 женщин в возрасте от 19 до 74 лет. Участники отвечали на вопросы о том, какие части тела они трогают и как часто (вариантами были «никогда», «редко», «часто»).

55,94% респондентов часто прикасаются к своим подмышкам и нюхают их, то же самое делают с промежностями 73,89% мужчин и 55,69% женщин. Последние нюхают своих детей чаще, чем мужчины (66,67% и 45,00% соответственно), что похоже на поведение приматов.

Мы можем сделать следующий вывод: большая часть самоприкосновений и «обнюхивания» происходит бессознательно, тем не менее люди не отрицают, что этот акт совершается.

Люди касаются друг друга в контексте близких отношений, но также делают это с незнакомыми людьми: например, типичный акт — это рукопожатие.

После рукопожатий поток вдыхаемого воздуха увеличивается — таким образом мы получаем информацию о собеседнике, что косвенно формирует впечатление о нём.

Если у людей есть психические заболевания, например расстройство аутистического спектра (группа расстройств развития мозга, охватывает такие состояния, как аутизм и синдром Аспергера), роль обоняния в восприятии других увеличивается. Мы наблюдали за 18 мужчинами с психологическими расстройствами. После рукопожатия трое из четырех практически не отрывали руку от носа.

В ведущей израильской газете Haaretz была история об Айале, 51-летней женщине, страдающей аутизмом. Когда Айале было четыре года, мать отвела её в дошкольное учреждение и оставалась с ней. Дети действительно любили её, но она не общалась с ними. Самым важным для неё даже тогда был запах. Если ей нравился запах человека, он мог стать её другом.

Зачем мы нюхаем себя и других

Мы можем спросить: почему люди сознательно смотрят на себя в зеркалах? Большинство ответят: «Мы хотим убедиться, что хорошо выглядим». Однако зеркала появились только в XIII веке, ранее информацию о себе человек получал благодаря обонянию.

Мы предполагаем, что люди долгое время наблюдали за собой с помощью обоняния.

Таким образом, нюхая наше собственное тело, мы подсознательно воспринимаем себя как часть мира. Подобно тому как взгляд в зеркало может помочь снизить стресс, так же и запах уменьшает тревожность. Например, люди закрывают лицо рукой, когда чувствуют стыд. Мы предполагаем, что это помогает обрести уверенность в себе: люди считывают уже знакомую информацию о себе с помощью запаха и убеждаются, что с ними все в порядке.

Люди могут оптимизировать выбор партнёра на основе генетической совместимости, а также с помощью запаха: мы выбираем себе подобных и на обонятельном уровне. Человек нюхает себя, чтобы получить информацию о собственном переходном физиологическом и эмоциональном состоянии. Запах тела отражает общее возбуждение и может конкретно отражать эмоции, от страха до счастья. Таким образом, самоприкосновение может быть частью общего механизма эмоционального гомеостаза.

Коротко