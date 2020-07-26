Происшествия на выходных: люди погибли на водах

В Беларуси, по данным Минздрава, 67 132 случаев заражения COVID-19. За сутки зарегистрировано 130 новых случаев. Выздоровели и выписаны 60 425 человек (за сутки — 373). Умерли 534 пациента (за сутки — 4 человека). TUT.BY

Под Мозырем мужчина утонул в реке

Утром 25 июля в Припяти возле деревни Балажевичи утонул 47-летний мужчина. Спасатели достали его тело из воды. Naviny.by

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В Гомеле мужчина утонул в озере

В воскресенье утром на Гомельском «обкомовском» озере отдыхали мужчина и женщина. Около 10 утра они решили на спор переплыть озеро, но 56-летний мужчина выбился из сил и стал тонуть. На место прибыли милиция и спасатели на водах, но человека не удалось спасти. Из воды его вытащили мёртвым. TUT.BY

В Столинском районе парень утонул в карьере

В Крыму 3-летнего мальчика нашли мёртвым: он упал в выгребную яму

Днём 26 июля 25-летний житель Столинского района вместе с 4-мя знакомыми пришёл купаться на карьер. До этого они пили спиртное. Во время купания парень стал тонуть. Знакомые вытащили его на берег, вызвали скорую и попытались «откачать». Но медики констатировали смерть. TUT.BY

В пятницу 24 июля 3-летний мальчик из села Строгановка играл с детьми и пропал. Его три дня искали более 3 тысяч человек: правоохранители и волонтёры, задействовали технику. В воскресенье тело мальчика нашли в выгребной яме прямо возле дома. Он утонул. Белновости

В Украине девушка утонула в море на глазах отдыхающих

В субботу 25 июля на диком пляже в Тубале в Запорожской области утонула девушка. При этом пожилой мужчина видел, как она тонет, но ничего не предпринял. Другие отдыхающие вытащили её на берег и попытались вернуть к жизни, но не смогли. На диком пляже не было ни спасателей, ни спасательной техники. РБК-УКРАЇНА

В Перми прохожие выстроились в цепочку, чтобы спасти из воды женщину

Видео: Мой город — Пермь!

В Перми вечером 25 июля 32-летняя женщина внезапно бросилась в Каму и поплыла на спине к середине реки. Ей стало плохо, и она начала тонуть. Прохожий бросился ей на помощь и дотащил до берега. Другие прохожие выстроились в цепочку, чтобы помочь тащить женщину по скользкому уклону набережной. Пострадавшую передали скорой. Медуза

В России неизвестный сообщил о «минировании» всех самолётов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре

В правоохранительные органы поступило сообщение от неизвестного, что заминированы аэропорты Краснодара, Петербурга и Москвы. Правоохранители проверяют информацию, они выехали в аэропорты. Вылет некоторых рейсов может быть задержан. TUT.BY