Учёные из Университета Дьюка уверены, что, когда Чарльз Дарвин говорил, что выживают самые приспособленные, он имел в виду дружелюбие, а не физическую силу.

Именно партнёрские отношения между видами обеспечивают успешную эволюцию, утверждает новое исследование.



В качестве самого наглядного примера приводятся собаки. Это потомки волков — не самых дружелюбных зверей. Со временем они стали добры с людьми, изменили своё поведение и внешний вид, стали полагаться на партнерство, а не на охоту. Итог — волки во многих странах находятся на грани исчезновения, в то время как миллионы собак прекрасно себя чувствуют рядом с человеком.

Также учёные проанализировали поведение обезьян бонобо. Они имеют уникальную иерархию и поддерживают в своем обществе очень мирный режим. Им нравится делиться друг с другом едой, они никогда не становятся агрессивнее с возрастом, в отличие от шимпанзе. Этот вид очень похож на бонобо, но гораздо более жесток.

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«Самый дружелюбный самец бонобо успешнее, чем самый недружелюбный шимпанзе. Бонобо имеют больше потомства, чем самые популярные альфа шимпанзе», — пишут исследователи.

Всё это применимо и к людям, уверены учёные. Чтобы добиться максимального процветания, человечеству нужно стать терпимее и общительнее.