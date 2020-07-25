«Два месяца просидел без работы». О безработице и сокращении режима работы в Слуцке из-за пандемии

По данным Слуцкого райисполкома, пандемия коронавируса не повлияла на рынок труда в нашем городе и ситуация сейчас «достаточно управляема и не вызывает тревоги». А некоторые показатели и вовсе улучшились.

«В апреле-мае уровень безработицы в Слуцком районе был 0,3%, в июне — 0,2%. Анализ приёма и увольнения также подтверждает, что массовых увольнений в Слуцке не было, а перевод на сокращённый режим работы — это вынужденная временная мера», — сообщил «Кур`еру» Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

Реклама

В тоже время некоторые жители Слуцка рассказали, что столкнулись с проблемами: одни потеряли место, другие — прежний заработок. Случчанин Кирилл Ковальчук, уволившись с мебельной фабрики, два месяца просидел без работы. Водитель автобусного парка, чтобы прокормить семью, вынужден искать дополнительный заработок: ездит в лес и потом сдаёт лесной урожай коммерсантам, ловит и продаёт раков. Работник сферы культуры раньше подрабатывал на свадьбах, а теперь вынужден таксовать.