Осознанность — это не качество и не навык, которые можно развить за несколько дней. К этому состоянию нужно идти маленькими шагами. Блогер Лара Чучупал рассказала, какие привычки помогут сделать нашу жизнь более осознанной.

С чего начинается осознанность

«Сейчас достаточно много разговоров об осознанности в потреблении. Единого определения, что такое осознанность, не существует, как и универсальных советов. Дело в том, что осознанность — это понимание, что для тебя комфортно, а что нет. Мы очень часто делаем некоторые вещи механически, не осознавая их суть и цель, что не позволяет нам чувствовать мир.

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Осознанность — это действие из понимания того, зачем тебе это нужно и как лучше это сделать для себя.

Мы не можем просто помедитировать вечером, а наутро проснуться осознанными. Так не работает: это путь, ежедневные действия и практики, которые позволяют возвращаться к себе. Анализ своих привычек, предпочтений, поведения, которое гармонично соотносится с бережным обращением к природе.

Всё начинается с маленьких шагов. Каждое решение, действие, намерение начинаются с вопроса — зачем? Ради чего я сортирую мусор? Зачем я беру с собой в магазин многоразовую сумку? Почему я занимаюсь благотворительностью? Честно отвечая себе на этот вопрос, вы находите смысл в своих поступках и действуете не для галочки, а исходите из собственного желания.

Всё, что делается искренне и с любовью, делается качественно, имеет смысл и приносит пользу как самому человеку, так и окружающему миру.

Привычки осознанного человека

1. Останавливаться и задавать себе вопрос — зачем?

Эти вопросы позволяют нам осмыслять каждое действие, придают ему значимость и, соответственно, повышают его качество. Мы совершенно разучились останавливаться, режим многозадачности, стремление все успеть обесценивают то, что мы делаем. Замедляясь, мы начинаем чувствовать время и понимаем, что мы управляем им, а не наоборот.

2. Определить для себя границы комфорта

Каждая наша привычка, в том числе экологическая, — это вопрос комфорта. В противном случае вам надоест и экологичный образ жизни, захочется все бросить, это не даст никакого результата.

3. Позволять себе отдых

В одном из моих курсов я рассказывала о том, что отдыхать — это продуктивно. Мы специально выделяли час-два в день на полноценный отдых, чтобы восполнить свой ресурс. Для того чтобы позволить себе ничего не делать, для начала нужно понять, что ничего страшного за это время не произойдет, мир не обрушится, на работе и дома всё останется по-прежнему. Постоянные переработки вредят со временем не только вам самим, но и работодателю, и окружающим вас людям. Не может быть качественной работы без качественного отдыха. Если ночь не наступила — день не наступит. Это цикл.

4. Не стараться успевать всё

Почему-то есть установка, что, успевая всё, мы делаем себя счастливее. Однако количество дел не определяет наш уровень удовлетворения жизнью. Мы достигаем его, только наслаждаясь самим процессом, а не фактом выполнения какой-либо задачи.

Делать то, что нравится

Я бы дала такой простой и прекрасный совет: не идти против себя и заниматься любимым делом. Это касается не только работы, но и повседневных вещей, привычек. Например, если вы решаете соблюдать принцип многоразового использования и несколько раз брать с собой пакеты в магазин, тамблер для кофе с собой, это вам должно хоть немного нравиться. Может, не сам процесс, но результат и осознание того, что вы помогаете окружающей среде.

5. Благодарить

Привычка благодарить за всё, что мы имеем, помогает понять ценность момента, вещей, окружающих нас людей. Мы понимаем, сколько прекрасного уже есть в нашей жизни, так мы перестаем совершать бездумные покупки, гнаться за тем, что нам на самом деле не нужно.

6. Постоянно думать о том, как появляются вещи

Создание каждой вещи — это огромный труд. Мы живём в своих коробочках и забываем, что этот предмет откуда-то появился, над его созданием трудились. Нам пора вылезти из своей коробочки и понять, что эта вещь возникла не просто так. Это первый шаг к бережному потреблению.

7. Объективно оценивать свои возможности

Вы можете решить выращивать овощи, фрукты дома, заняться сортировкой мусора, но в итоге поймете, что для некоторых вещей у нас нет полноценных возможностей: мало места в квартире, нет рядом пункта для разделения мусора. Прежде чем приступить к какому-то делу, оцените, располагают ли к этому обстоятельства, иначе вы просто не доведете его до конца. Начните с самого малого, для чего есть все необходимое, остальное добавляйте по мере роста интереса.

8. Использовать вещи как можно дольше

Это один из главных принципов осознанного потребления. Чем чаще мы используем вещи, тем меньше нуждаемся в приобретении новых и перестаем бездумно покупать ненужное.

9. Соблюдать информационную гигиену

Информационная гигиена — это фильтрация того, что поступает к нам в голову. Берите только то, что вам нужно, интересно и полезно. Следите за тем, сколько информации вы потребляете. За своим информационным полем нужно ухаживать так же, как за телом".