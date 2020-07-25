Почему человеку стыдно за Косой мост в самом центре Слуцка

Случчанин Леонид позвонил в редакцию «Кур'ера» и рассказал о проблеме. Мужчина негодует, что по мосту в самом центре города невозможно комфортно пройти.

«Вот сейчас рассматриваются проекты про реконструкцию консервного завода. Мост пусть лучше сделают, ведь в самом центре города! Булыжники торчат страшные! — сказал Леонид. — Можно голову сломать, прежде чем его преодолеешь. Я шёл недавно, туфли чуть не потерял, спотыкался. А как чертыхаются работники исполкома, когда идут на работу! Шли впереди меня, я слышал, как говорили, что когда же этот мост сделают и как это всё надоело. Страшная пешеходная зона, на танке ехать надо. Просто полоса препятствий. Когда, в конце концов, мы можем перебираться по-человечески?» Ранее «Кур'ер» писал о планах сделать капитальный ремонт моста накануне 900-летнего юбилея Слуцка (2016 год). О планах было заявлено в 2012 году. Затем планировалось, что ремонт начнётся в 2015 году, но задуманное сделать не удалось. На сегодняшний день капитальный ремонт Косого моста внесён в список очерёдности. Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали», «Кур'ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $ 130 000. Во сколько обойдётся капитальный ремонт моста на момент публикации не известно. Последний раз Косой мост реконструировался 15 лет назад — к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции.

В этом году рядом была облагорожена территория вокруг нового супермаркета «Виталюр», расположенного сразу рядом с мостом. Благоустройство не затронуло пешеходную часть моста со стороны ГДК. И, по отзывам случчан, теперь площадка сетевого магазина и городская территория сильно контрастируют. Несколько месяцев назад возле Косого моста заделывали полуметровый провал.

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СПРАВКА «КУР'ЕРА». Мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке, фактически с основания Слуцка, и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным и только в 1960-х годах предстал перед жителями в железобетонном варианте.