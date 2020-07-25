Не уступил дорогу BMW… ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП под Слуцком

Авария произошла 6 июня около 8.30 в районе деревни Леньки на трассе Р23. В ДТП получил тяжкие телесные повреждения водитель BMW.
Уроженец Узденского района за рулём Peugeot Expert ехал по трассе Р23 в сторону Минска. При повороте налево на автодорогу Н-8540 Копыль-Греск ч/з Грозово в районе деревни Леньки (89-й км трассы Р23) водитель не уступил дорогу автомобилю BMW. Произошло столкновение.
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Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 302 78 90 или 102. Заранее благодарим за сотрудничество!
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