Эхо недели. Нашествие опасных ёжиков и послание президенту от случчан

На этой неделе в Беларуси развернулась предвыборная агитация. Коронавирус, по официальной версии, пошёл на спад. А в 1-м городке Слуцка наконец-то открылся магазин.

Выборы

На этой неделе кандидаты в президенты Республики Беларусь выступили по радио и телевидению, где озвучили свои предвыборные программы. А ещё — подали в ЦИК заявки на встречи с избирателями. Больше всего встреч собирается провести действующий президент.

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ЦИК решил уменьшить количество наблюдателей на избирательных участках, мотивировав это коронавирусом.

«Кур'ер» два месяца собирал у читателей послания будущему президенту Беларуси. Больше всего люди пишут в них об уважении. То, что получилось, мы спрятали в капсулу и закопали в секретном месте, чтобы раскопать после 9 августа. Свои послания по-прежнему можно оставлять здесь. А здесь можно почитать то, что нам уже прислали.

Ещё вы теперь можете проголосовать прямо на участке № 0 от газеты «Кур'ер», но не за политиков, а за других «кандидатов».

Наш женский журнал «Лампа» провёл прямой эфир с политиком Татьяной Короткевич. Она сказала, что сейчас — время женской солидарности.

Коронавирус

Президент сказал, что из бюджета Беларуси на борьбу с коронавирусом уже потратили почти полмиллиарда рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии сообщил, что в Слуцком районе заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад. Поэтому сняли ограничения с объектов общественного питания и с массовых мероприятий.

Случчанка рассказала, как поехала на отдых в Одессу в условиях пандемии. А те случчане, что остались в городе, пишут и звонят в редакцию и недоумевают, победили коронавирус или нет и почему в поликлинике большие очереди под кабинетами.

В городе и районе

На этой неделе больше, чем коронавирус и выборы, наших читателей интересовала информация о нашествии на город ёжиков, которых нужно опасаться.

На месте «Виленского» магазина, который закрылся ещё в начале января, в 1-м городке открылась «Копеечка». На открытие пришло много народу.

В нашей новой рубрике «Если бы я был мэром микрорайона» случчане с улицы Жукова и окрестностей рассказали, что хотели бы сделать в своём микрорайоне новые дороги и площадки.

В Слуцке многодетным семьям помогут подготовить детей к учебному году: им выдадут по 60 рублей на ребёнка.

А вот современная система бесконтактной оплаты проезда в Слуцке приживается медленно. В день продаётся всего около 30 электронных билетов.

Происшествия

В Солигорске в пятницу выстроилась громадная очередь из подростков и их родителей, которые приехали за результатами централизованного тестирования. Обмороки, взаимопомощь и давка воротами — очередь жила насыщенной жизнью.

Люди

Легендарный слуцкий спасатель-ветеран Александр Павлюкевич когда-то тушил «макаронку», спасал людей и работал на ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

А другой случчанин Александр Авраменко рассказал нам про своё хобби. Он собрал одну из самых больших в Беларуси коллекций кубиков Рубика.

Почитать и посмотреть

Владимир Бойко, предприниматель из Слуцка, предоставил нам возможность увидеть уникальные портреты случчан. Их в начале ХХ века сделал известный фотограф Сомир Юхнин. Возможно, на какой-то из этих фотографий ваши предки. А ещё «Кур'ер» поговорил на злободневные темы с жителями деревень. Вот, что они рассказали.