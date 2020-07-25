В Беларуси 25 июля отмечается День пожарной службы. Для тех, кто работает в МЧС, чрезвычайные ситуации — это просто рабочие будни. Но в памяти каждого сотрудника есть эпизоды, которые запомнились надолго.

Накануне праздника «Кур'ер» поговорил с пожарными одной смены и узнал, о каких событиях они помнят даже через годы.

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Алексей Валетко

— Не могу забыть, как в Солигорске тушили большой двух­этажный дом. По информации сразу передали, что в помещении находятся мать и двое детей. Когда приехали, крыша почти обрушилась, мы волновались, не знали, где искать людей. Только спустя какое-то время узнали, что никого там нет. Дом тушили целую ночь.

Помню, как-то в один год, когда служил в Солигорске, приходила сводка по 17−19 человек погибших за сутки. В Солигорском районе много дач. Люди приезжали туда зимой и, чтобы теплее спалось, выпивали алкоголь, а потом курили. Сейчас таких сводок нет. Три-четыре погибших за сутки — уже много.

Один раз приехали на вызов. Горения толком не было. Залезли в квартиру, а из-за дыма ничего не видно. Светили и фонариками, и всем, что было. Оказалось, загорелся холодильник. Хозяева буквально минут 20 назад отъехали на дачу, а квартира пыхнула. Когда много дыма, не понимаешь, кто там и что. Когда на что-то натыкаешься, думаешь: «Хоть бы не человек!»

Тоже был случай. Приезжаем на вызов на улицу Ивановского в 4−5 утра. Открываем квартиру, а там пьяные хозяева варят варенье.

Самое страшно, когда едешь и говорят, что в квартире, в доме есть люди, особенно когда это дети.

Виталий Альховик

Евгений Михневич

Роман Якубович

Андрей Безручко

Павел Райкевич

Сергей Кунец

Александр Скрипинский

— Мне запомнился мой первый пожар. Мы выезжали в деревню Гольчичи. Из-за непотушенной сигареты там погиб человек.— Недавно (1 сентября 2019 года — Прим. ред.)завод по переработке мазута на улице Тутаринова, возле Слуцкого мясокомбината. Во время тушения баллон с нефтепродуктами нагрелся, произошёл хлопок. Мазут тушили пеной, а цистерны охлаждали водой. Тогда было страшно всем, и это состояние запомнилось.— Самый запоминающийся пожар был после двух лет службы. В какой-то православный праздник стояла жара градусов 28−30. Нас вы­звали в Солигорский район, в деревню Брянчицы. Тогда первый раз увидел, как полностью сгорел дом и все постройки.— Самый страшный пожар был в Малой Падери, когда в одном доме сгорела вся семья: муж, жена и маленькая девочка. Это произо­шло ночью. По разговорам, мужчина занимался ремонтом машин в мастерской, пилил что-то, а когда все спали, с этого места и начался пожар.— Самый яркий пожар на моей памяти — загорание мазутохранилища на Тутаринова. Вызов поступил среди ночи. На подъезде увидели большое зарево. Мы сразу поняли, что там происходит и как. Когда приехали, оценили обстановку. Всё разрешилось благоприятно.— Для меня все пожары одинаковые, нет особо запоминающегося. Но первый пожар помню — тушили дом в Варковичах. У хозяев загорелся телевизор. Людей в доме не оказалось, только кот. Животное спасли.— Больше всего запомнилось, когда рядом со Слуцким мясокомбинатом горел битум. Это было страшно и в то же время красиво. Пожары впечатляли и вёл им счёт только в самом начале службы, а сейчас такого нет.