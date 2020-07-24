Соберём ребёнка к школе с магазином «Смешные цены»

В магазине «Смешные цены» (рядом с фабрикой художественных изделий) привезли товары к школе. В магазине большой выбор блуз, рубашек, брюк, юбок и платьев.

В «Смешных ценах» вы не только сможете собрать детей в школу, но и обновить свой гардероб после летних отпусков. В продаже — обувь, женская и мужская одежда, галантерея.

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Для дома вы также можете приобрести одеяла, наволочки, простыни, пододеяльники, подушки, пледы, покрывала.

И всё это — по «смешным ценам»!

Приглашаем за покупками по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий), остановка «Друкарня».

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

ООО «Восточная долина», УНП 690 665 256