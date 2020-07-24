Что нам пишут из огромной очереди в Солигорске

Напомним, что в Солигорске сегодня образовалась огромная очередь за результатами ЦТ. Людей небольшими группами запускают в Солигорский горно-химический колледж. Наши читатели, которые сейчас стоят в очереди, присылают нам фото и пишут, как у них проходит день в ожидании.

«Я есть на первом фото. И я только подошла к воротам», — пишет в Instagram пользователь chimbyrbele.

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«Мы приехали, развернулись и уехали… в 12 часов очередь была не менее полтысячи человек», — пишет Жанна Филатова в комментариях нашей группы во «ВКонтакте».

«И моя племянница тоже уехала, говорила, мальчику стало плохо, потерял сознание», — написала в ответ Ольга Леончик.

«Это кошмар! Нет воды, туалета, дети стоят на солнцепеке, нет даже лавочек. Запускают по 5 человек с торца здания. Попросились в фойе техникума сходить в туалет, с недовольством разрешили. Что за издевательство? Борьба с коронавирусом? Так его же официально нет, это ведь психоз? Нет, видимо, психоз в головах некоторых! Почему нельзя было начать выдавать сертификаты по мере появления результатов? Дочь уже в прошлую среду знала все свои баллы! Зачем собирать детей в один день? В университете электронная очередь, и в понедельник необходимо везти документы. Хочешь не хочешь, а стоять необходимо сегодня, впереди выходные», — пишет Ольга Дашкевич.

Один из читателей прислал видео, как толпу ребят оттесняют воротами колледжа. Видно, что на одну из девочек надавили воротами так, что она взвизгнула.

А вот какие фото из очереди прислал наш читатель под ником Егор Михайлович.

Ещё фото читателей:

Если вы стоите в этой очереди, присылайте нашему корреспонденту фото, видео и пишите на вайбер + 375 44 53 99 056. Мы добавим вашу информацию.

Обновлено в 15.22: добавлены видео и фото

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