Как тополя в Слуцке мстят людям и «взрывают» асфальт. Что с этим делать

«По весне у ворот дома № 106 по улице Ленина (напротив парковки рынка) спилили два тополя, улучшили внешний вид города. Да не тут-то было! Тополя стали «мстить» людям. Даже уже мёртвое материнское дерево старается продолжить своё существование с помощью корневых отпрысков. Один тополь может выпустить из-под земли, где проходят корни, сотни маленьких отростков. Их энергия настолько мощная, что буквально взрывает асфальт и преодолевает прочие препятствия. В таком случае лесоведы рекомендуют после спиливания тополей и осин следующее: в пне высверливается порядка 10 отверстий и туда заливается гербицид (например, «Торнадо»). Через дней десять процедуру повторяют. Смертельное для растений вещество проникает в корни и убивает все зародыши поросли.

А вообще, тополь — неперспективное для города дерево: долго не живёт, ломается при сильном ветре, аллергенное (даёт пух), его корни портят асфальт. Местный климат позволяет выращивать уйму других изящных и душевных деревьев".