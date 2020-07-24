«Кур'ер» рассказывал в одной из публикаций, что поля с пшеницей, кукурузой и другими культурами всё ближе приближаются к их домам и огородам. На это обратили внимание наши читатели, которые живут в деревнях или приезжают туда на лето. Жителей беспокоит, что пестициды, которыми обрабатывают посевы, вредно скажутся на их здоровье, качестве воды или личных посадках. Каким должно быть минимальное расстояние от общественного поля до личного участка, рассказали в контролирующих организациях.



Какие правила нарушены

Минимальное расстояние, на котором могут быть посевы, обрабатываемые химикатами, не может быть больше 50 метров, пояснили в Слуцком зональном центре гигие­ны и эпидемиологии и подтвердили в управле­нии по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома.

«Требования безопасности, которые обязательны для соблюдения всеми организациями и физическими лица­ми при наземном опрыскивании, регламен­тируются санитарными нормами и правилами „Требования к приме­нению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений“, — пояснила Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ. — Согласно пункту 50, санитарные разрывы от населённых пунктов, источников питьевого и бытового водопользования, мест отдыха и личных огородов должны составлять не менее 50 мет­ров. За нарушение указан­ных требований винов­ные лица несут ответственность в соответ­ствии с законо­да­тельными актами».

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В управлении по сельско­му хозяйству подтвердили, что в сво­ей деятельности руководители хозяйств должны применять данные санитарные нормы.

«Норматив существует, он должен соблюдаться, — сказала Марина Прокопович, начальник отдела растениеводства управления по сельско­му хозяйству и продовольствию Слуцкого райиспол­кома. — Все хозяйства, все агрономы это знают, что нужно 50 метров не обрабатывать. Где выявляются нарушения, агрономы привлекаются к ответственности со стороны санстанции и с нашей стороны».

В то же время специалист сельхозуправления отметила, что проблема с размещением посевов многогранна. С одной стороны, аграриям дана команда, чтобы была «полнота поля», с другой стороны, нужно соблюдать норматив.

«Когда жители жалуются, что поля слишком близко, то мы выезжаем на место и разбираемся. При необходимости договариваемся с человеком, что на следующий год здесь будут посажены травы, которые не обрабатываются. Но в то же время, когда у хозяйства 10 тысяч га земли, а деревень много, если это всё перенести на 50 метров, то наберётся огромное количество земли. Везде кругом траву засеять мы тоже не можем.

К тому же эти 50 метров или больше если оста­вить, то появятся жители, которые будут жаловаться, что там бесхозяйственность, растёт сорняк, который идёт в огород», — отметила Марина Прокопович.

Какие требования при обработке полей должны соблюдаться

Обработка с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должна проводиться при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, рекомендованной инструкцией по применению конкретных средств защиты растений.

На границе участка, обрабатываемого и обработан­ного, должны быть выставлены знаки безопасности с надписью «Обработано пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и мине­ральными удобрениями».

Эти знаки располагаются в пределах видимости от одного знака до другого и должны контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки убираются только после оконча­ния срока ожидания до уборки урожая и срока ожидания до выхода людей на обрабатываемые участки.

Население и владельцы пасек, на границе с которыми обрабатывают площади, за 4−5 суток должны оповещаться о работах через СМИ, объявления в населённых пунктах.

Куда обращаться, если правила нарушены

Если в хозяйствах не соблюдают норматив, размещают и обрабатывают поля агрохимикатами и удобрениями ближе 50 метров до жилья или огорода, жители могут написать письменное обращение на имя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома.

При нарушении санитарных правил обращаться нужно в Слуцкий ЦГиЭ по телефону 2 84 09 или письменно.

Специалисты выедут на место для установления факта нарушения и принятия мер административного воздействия.