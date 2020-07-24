Слуцкие спасатели поздравляют с Днём пожарной службы коллег и ветеранов

В пятницу, 24 июля, в преддверии Дня пожарной службы начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке поздравил спасателей с праздником.
Виталий Ильючик, начальник отдела, подполковник внутренней службы, пожелал крепкого здоровья коллегам и их семьям. Наиболее отличившимся по службе вручили награды.
Реклама
Слуцкий РОЧС не хотел бы оставить без внимания в такой день ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и передаёт им слова благодарности за годы, отданные службе.
РАНЕЕ. Слуцкие спасатели рассказали про своего легендарного ветерана, который в 1986 году тушил макаронную фабрику
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.