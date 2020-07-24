Слуцкие спасатели поздравляют с Днём пожарной службы коллег и ветеранов

В пятницу, 24 июля, в преддверии Дня пожарной службы начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке поздравил спасателей с праздником.



Виталий Ильючик, начальник отдела, подполковник внутренней службы, пожелал крепкого здоровья коллегам и их семьям. Наиболее отличившимся по службе вручили награды.

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Слуцкий РОЧС не хотел бы оставить без внимания в такой день ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и передаёт им слова благодарности за годы, отданные службе.

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