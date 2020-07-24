Валерий Цепкало уехал из Беларуси и забрал с собой детей (+ интервью самого Цепкало)

Бывший претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увёз с собой детей, рассказала его супруга Вероника Цепкало. По её словам, Валерия собирались задержать, а её саму — лишить родительских прав. Сейчас Валерий с детьми находятся в России, Вероника остаётся в Беларуси.



Об этом сообщает TUT.BY.

По словам Вероники Цепкало, её супруг с детьми уехал в Россию.

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«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента остаётся в Беларуси.

«Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией», — заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединённого штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Что сказал сам Цепкало

Валерий Цепкало планирует вернуться в Беларусь, возможно, до основного дня голосования на выборах, сообщает TUT.BY.

— Валерий, почему вы уехали из страны?

— У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трёх букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трёх букв мне сказали точно, что дана команда о моём аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать. И в это время к детям в школу пришли работники прокуратуры и начали у учителей, завуча, директора школы требовать, чтобы они подписывали какие-то бумаги в отношении нашего ребёнка. Я не знаю, что за характер бумаг, но одна из учителей пришла очень взволнованная и рассказала нам. Поэтому я забрал детей и увёз в Москву, — говорит Цепкало.

— Ведомство из трёх букв — это МВД или КГБ?

— И то, и другое.

— Когда вам первый раз поступили звонки с предупреждениями и когда второй?

— Первый был недели две назад, до заседания ЦИК о нерегистрации. Это была одна из причин, почему я не пошёл в ЦИК и отправил туда своё доверенное лицо, потому что реально я понимал, что это политическое решение, и не питал никаких иллюзий относительно того, что я буду зарегистрирован и будет зарегистрирован Виктор Бабарико. Я почему-то думал, что и Светлану Тихановскую не зарегистрируют, но Лукашенко, видимо, всё-таки решил, что с мужиками ему не справиться, а вот справиться с домохозяйкой он сможет. Но ситуация настолько раскачалась, общество проснулось, что я думаю, если сегодня будут честные выборы, он проиграет любому кандидату, который будет реально ему противостоять. Второй раз меня предупредили недавно.

— Ваша супруга осталась в Беларуси. Вы не волнуетесь за неё? Вы не обсуждали, чтобы уехать всей семьёй?

— Конечно, я волнуюсь. Но я просто понимаю, как можно надавить, и как режим надавил на Ирину Халип, когда её и супруга задержал, а ребёнка маленького мог забрать. Мы представляем себе этот режим и на что они способны. Если уже команда прокуратуры высадилась в школе детей, то это не просто так. Поэтому мы представляем, что если бы мы вдвоём с Вероникой оказались в этой ситуации, то это была бы катастрофа для наших детей, для нас и того дела, которое мы делаем.

— Вы не обсуждали вариант, чтобы Вероника уехала вместе с вами?

— Если бы кампанию вёл сейчас я, встречался бы с избирателями, то тогда бы я её отправил с детьми. Но сам я бы остался в Беларуси, как это сделала Вероника, и продолжил бы кампанию. Тут никаких сомнений быть не может. Но в связи с тем, что сейчас нарисовалась другая картина и я могу активно как публичное лицо выступать, ездить по странам, то будет так.

Мы с Вероникой решили, что наше дело, которое я начал и которое сейчас продолжают наши замечательные девушки, должно быть закончено, режим должен уйти, и Беларусь должна стать на демократический путь развития. У нас с женой тут полное согласие.

Сейчас три представительницы штаба ведут игру. Это одна причина. Вторая — мне мерзко видеть, как Лукашенко комментирует Сергея Тихановского, который не может ответить, как он комментирует Бабарико, говорит, что «он рыдал» — это подлость и мерзость. Он спрятался за МВД, КГБ, охрану и он выходит на телевидении и говорит такое, когда человек не может ему ответить. Это не по-мужски, я уже не говорю, что не по-джентльменски, это мерзко. И я не хочу оказаться в ситуации, когда я не смогу ему ответить.

— Валерий, вы планируете вернуться в Беларусь?

— Я, возможно, появлюсь на агитационном митинге в Минске. Но я буду смотреть на ситуацию. Думаю, мои знакомые из органов могут мне сообщать более полную картину, что мне там могут инкриминировать. Хотя я представляю, что они там на ксероксе могут что угодно напечатать. Они же как действуют: что-то сделают на ксероксе, покажут по телевизору и ты не сможешь никак этого прокомментировать. Они как выборы, так и любые документы фальсифицируют и не дают тебе возможность ответить. В целом в страну после выборов я безусловно планирую возвращаться. Здесь всё будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа.

— Вы давно не появлялись на публике, не ходили на заседание ЦИК по регистрации кандидатов, не пошли в Верховный суд, где рассматривалась ваша жалоба на нерегистрацию. Ваша супруга в интервью нам сказала, что у вас было подозрение на коронавирус, поэтому вы нигде не появлялись.

— Да, у меня было подозрение, я не сдавал тесты, но у меня просто пропало обоняние и был сухой кашель. Температуры, ломки не было, но потеря запаха была неожиданным симптомом: когда Вероника предложила мне свой кофе, я не понял, что это за вода. Потом я не почувствовал запах пепла, и решил понаблюдать за собой и не общаться со штабом. Это все произошло дней 18 назад.

Ранее кандидат в президент Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у неё в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.