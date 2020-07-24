Отдыхаем дома. Как случчанка сплавлялась на байдарках по Случи и ходила по Ельне на болотоступах

Пандемия коронавируса сделала невозможным заграничный отдых для белорусов, поэтому многие обратили внимание на местные варианты отдыха. Особенно популярными стали сплавы на байдарках. Случчанка Лейла Аббасова рассказала «Кур`еру», как она нескучно и активно отдыхает в Беларуси.

Девушка в этом году два раза сплавлялась на байдарках, а ещё побывала на болоте Ельня, что на Браславщине, где ходила на болотоступах.

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Сплав на байдарках

«На байдарках сплавлялись в апреле и в июне. Сплавы по Случи организовывают ребята из агроусадьбы на Полесье, — рассказала Лейла. — Во время сплава на байдарках побывала в деревне Кудричи, что в Пинском районе. Там ещё сохранились полесские хаты с соломенными крышами. Река Случь ниже Слуцка очень чистая и глубокая. Есть остановки, где можно поплавать, попрыгать с обрыва. По дороге очень много птиц. Сопровождающий ещё и рассказывает про каждую. Стартует сплав в деревне Залютичи. Это где-то между Солигорском и Микашевичами. Есть разные варианты. Можно провести в водном походе два дня с ночёвкой в палатке или в сельской хате. А можно один день сплавляться на байдарке, а второй день путешествовать по дубравам на велосипеде или идти по красивым местам. Если у вас компания больше шести человек, то можно выбрать любую программу, которая вам нравится.

В апреле мы выбрали на первый день пешую прогулку, ночёвку в хате, а на второй день — байдарки.

В июне в поход на байдарках пошли уже 10 человек. Мы выбрали маршрут на 40 км с ночёвкой в палатках. Правда, некоторые неподготовленные ребята осилили только 25 км.

В чём плюсы такого отдыха

Плюс в том, что тебе не нужно заморачиваться насчёт снаряжения. Это всё предоставляют организаторы.

Сплав — это такой удобный микс для городского жителя, который не хочет обременять свой отдых котелками и всеми другими походными атрибутами. Тебе остаётся только сесть в байдарку и плыть. Ты вроде и потрудился, но в выходной день себя не нагружаешь дополнительной работой. И на самом деле чувствуешь, что отдыхаешь.

Не стоит переживать, что может не хватить физической подготовки. На самом деле, подойдёт любая физподготовка. Тебе не надо никуда торопиться — гребёшь в своём ритме, в своё удовольствие и любуешься природой.

Сколько это стоит

Сплав на 40 км с палатками стоил 130 рублей с человека. В эту сумму входит питание, снаряжение и оплата сопровождающего.

Меню, конечно же, походное. Если кто-то не ест мяса, как я, ему будет сложно. Поэтому я просила, чтобы мне откладывали порцию до того, как добавят тушёнку в суп или кашу.

Если есть какие-то предпочтения по питанию, советую купить свою еду.

С другой стороны, голодным не останешься. В меню, которое можно узнать заранее, есть пряники, печенье, травяные чаи.

Какие есть минусы

Есть сезон оводов, есть комары, туалет только на улице. Ещё не каждый сможет уснуть в палатке.

Нужно беречь телефон. Да и любую технику лучше с собой не брать или прятать в водонепроницаемых пакетах. Лучше покупать водонепроницаемые чехлы с верёвкой.

Если на улице жара, то обязательно брать с собой солнцезащитные кремы с SPF 50 и выше.

Лучше не брать с собой алкоголь, потому что нетрезвым намного тяжелее сплавляться.

Экскурсия по болотам

А ещё советую съездить на болото Ельня. Там можно сходить на экскурсию на болотоступах. Ты как на лыжах идёшь по болоту. На компанию от 6 человек она стоит 25 рублей за одного.

Вначале ты идёшь по лесу, а потом выходишь к болоту, надеваешь болотоступы и ходишь по мху, по воде, по топи. А гид рассказывает про заказник.

Можно идти в болото самому, но это не приветствуется, потому что площадь огромная и можно заблудиться. По пути на Ельню стоит посетить необитаемый остров Ду на озере

Освея. Там раньше была деревня, а сейчас обитают только животные.

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Если вы хотите рассказать про свой необычный отдых в Беларуси, то пишите на электронный ящик olja@kurjer.info

Вообще в интернете есть крутые путеводители по всей Беларуси. Можно найти много классных мест на любой вкус. Ты не всегда можешь позволить себе выехать в Вильнюс, в Европу, не у всех есть визы. А в Беларуси множество мест, где стоит побывать.