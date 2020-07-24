В Солигорске огромная очередь, дети из Слуцка и других городов не могут ни попить, ни сходить в туалет

Прямо сейчас возле горно-химического колледжа в Солигорске, что на улице Козлова, стоит огромная очередь из выпускников. Им нужно забирать результаты тестирования.

Забрать нужно сегодня, потому что впереди выходные, а в понедельник уже нужно везти документы в институты на поступление.

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Вот потому так много детей. А на солнце жарко, в туалет сходить некуда и воды не попить. Бутыль с водой стоит только в самом начале очереди, у ворот колледжа. Хвост очереди на пару сотен метров извивается змейкой и теряется во дворах. Толпа такая, что я, когда отошла, не смогла потом найти своего ребёнка. Похоже, что здесь палатки разобьём. Зря не взяла термос.

А ведь ещё по пять человек запускают, потому что коронавирус, который мы, кажется, победили. Вот я с ребёнком приехала, думала, заберём и уедем. Но стоим в очереди уже два часа. Я просто не поверила, как у нас можно создать такие сложности на пустом месте. Некоторые родители уже стали громко возмущаться. Стою в очереди и думаю:

кто отвечает за организацию этого «массового мероприятия»?

сколько ещё придётся стоять и все ли успеют забрать?

почему нельзя проводить тестирование по месту жительства?

почему нельзя выслать документы по адресам (потеряются?)

А ведь ещё потом у них там в час обед. А дети будут стоять…

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Продолжение сюжета:

Что нам пишут из огромной очереди в Солигорске

В огромную очередь в Солигорске родители приносят детям еду и питьё. Фотофакт