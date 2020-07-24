В пятницу, 24 июля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Витебск» и ФК «Слуцк».

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 19-й минуте встречи. Диего Сантос (полузащитник ФК «Витебск») получил верховую передачу из глубины поля от одноклубника, выбежал на рандеву с вратарём «Слуцка» и открыл счёт в матче точным ударом в дальний угол. 1:0 в пользу «Витебска». До свистка на перерыв счёт остался неизменным.

Во втором тайме игроки «Витебска» владели инициативой на поле и увеличили своё голевое преимущество. На 75-ой минуте встречи Диего Сантос оформил голевой дубль, пробив в ближний угол, находясь в штрафной площади соперника. Голевую передачу отдал вышедший на замену Мело Вандерсон (полузащитник ФК «Витебск»). Итог: футболисты «Витебска» одержали уверенную победу над «Слуцком» — 2:0.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на двенадцатом месте. У случчан всё-так же 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет два очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против брестского «Динамо».

Прогноз «Кур'ера» на матч — ФК «Витебск» победит, с коэффициентом 1.68 — в матче сыграл.