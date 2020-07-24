ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Витебск. Прогноз на матч

В пятницу, 24 июля, в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Витебск». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 20:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Витебск». «Северяне» выступают в чемпионате более уверенно, чем случчане. Они располагаются на 7-ой строчке в турнирной таблице с 26-ью очками в турнирной таблице. В последнем матче они обыграли «Смолевичи» со счётом 1:0, а до этого сыграли вничью с гродненским «Неманом» (0:0) и «Городеей» (2:2).

В первом круге, в матче со случчанами, была зафиксирована голевая ничья (1:1), гол в матче забил лучший бомбардир команды на данный момент — Ион Николаеску. На сегодняшний день он является третьим «снайпером» в гонке борбардиров. Первое место за Джасурбеком Яхшибоевым (ФК «Шахтёр»), а второе — за Виталием Лисаковичем (так же ФК «Шахтёр»).

Недавно стан «Витебска» пополнили два футболиста — Иван Калошкин (ФК БАТЭ, дубль) и Евгений Краснов (ФК «Ислочь»), об этом сообщила пресс-служба ФК «Витебск». Уже в предстоящем матче игроки могут помочь «Витебску» в добыче трёх очков.

ФК «Слуцк». В прошедшем матче случчане обыграли «Ислочь», тем самым прервав неудачную серию выступления в чемпионате. Напомним, случчане не одерживали побед со 2 мая, а это — 10 туров чемпионата. Победа была волевой, по ходу матча игроки «Слуцка» уступали своему сопернику со счётом 1:0, но, впоследствии, не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Итог — долгожданная победа со счётом 2:1.

За предстоящую неделю команда в отличие от своего ближайшего соперника не укрепилась, но и никто команду не покинул. Случчане готовятся к предстоящему матчу в том же составе.

ФК «Витебск» набрал хороший ход в чемпионате, в отличие от «Слуцка». Случчане сыграют на выезде, у «севрян» нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. У «Витебска» выстроена хорошая линия обороны и врядли команда пропустит в этом матче, а вот забить могут. По итогу можно сказать, что «Витебск» поборется за взятие трёх очков в матче.

Прогноз на матч: Победа ФК «Витебск». Коэффициент — 1.68.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.