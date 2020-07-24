Под Солигорском тестируют камеры, которые «ловят» непристёгнутых, без техосмотра, страховки и бесправников

Три новые камеры видеофиксации, которые позволяют выявить автоводителей, нарушающих ПДД, появились в Солигорском районе почти месяц тому назад. Они были установлены на участках дороги от 4-го рудоуправления до деревни Зажевичи и от 4-го рудоуправления до деревни Метявичи. Они являются самыми аварийными.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Как рассказал Сергей Прима, ВРИОД начальника ОГАИ Солигорского РОВД, новые видеоприборы работают пока только в тестовом режиме и именно на Солигорщине.

Солигорский район отличается высокой плотностью застроек и населения, а также очень большим количеством транспорта. По статистике, на более чем 134 000 жителей нашего города и района зарегистрировано около 60 000 единиц автотранспорта.

Установленные новые видеокамеры сначала помогали сотрудникам ОГАИ Солигорского РОВД выявлять только нарушителей установленного на дороге скоростного режима. Информация о нарушителях — фото и номер автомашины, скорость движения и конкретный участок дороги, поступает на мобильный телефон инспектора ДПС благодаря имеющемуся у него мобильному приложению. Так что в дальнейшем водитель, превысивший допустимую, согласно дорожным знакам, скорость движения, будет остановлен для профилактической беседы.

Сергей Прима отметил, что благодаря камерам видеофиксации водители стали более дисциплинированными в плане соблюдения скоростных режимов — таких нарушителей стало меньше. Но вопрос лихачества за рулём остаётся актуальным. Инспекторы ДПС ориентированы на выявление нарушителей скоростных режимов в смешанном потоке автотранспорта, в том числе с использованием гражданских автомобилей.

С 14 июля данные видеоустройства выполняют и такую функцию, как выявление водителей-бесправников на дорогах. На сегодняшний день в ходе мониторинга уже выявлены 5 водителей за рулём, которых лишили водительского удостоверения. Всех их оштрафовали.

В дальнейшем эти камеры видеофиксации будут тестировать автомашины на наличие страхового свидетельства и прохождение гостехосмотра.

Это ещё не все технические возможности новых видеокамер. В дневное время эти приборы способны не только распознать находящихся в салоне автомобиля водителя и пассажиров, но и определить, пристёгнуты ли путешественники ремнями безопасности.