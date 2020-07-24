Слуцкие спасатели рассказали про своего легендарного ветерана, который в 1986 году тушил макаронную фабрику

В преддверии праздника Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля, слуцкие спасатели рассказали про своего ветерана Александра Павлюкевича.



Александр родился 15 марта 1965 года в Минске в семье врача. Однако сын не пошёл по стопам отца и решил связать свою жизнь с пожарной службой. С детства Александр Павлюкевич мечтал спасать людей, как и его отец, но молодой человек решил пойти немного в другом направлении. И в 1982 году, после окончания школы, поступил в Львовское пожарно-техническое училище. После успешного окончания училища в 1985 году его направили служить в самостоятельную военизированную пожарную часть № 1 Слуцка.

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Молодого лейтенанта назначили на должность начальника караула. Вот тут пришлось столкнуться с первыми трудностями в работе. А их за всё время было немало. В то время на тушение пожаров выезжала профессиональная пожарная охрана, гражданские люди. Было 4 смены, каждая по 16 человек.

Однако скоро было принято решение об организации военизированной пожарной охраны. Пришлось с нуля набирать людей, обучать их пожарному делу. За годы своей службы Александр Павлюкевич был свидетелем создания МЧС, видел становление министерства.

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С первым пожаром, так сказать, ему повезло. Получили сообщение о загорании нежилого дома и оперативно потушили, никто не пострадал. На втором выезде Александр спас двух человек из горящего дома.

В 1986 году по долгу службы был направлен с другими пожарными для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Работать приходилось много, в постоянном напряжении. В таких условиях Александр Анатольевич вместе с сослуживцами не мог пройти мимо человеческой беды. Он и его товарищи кормили людей, отказавшихся покидать зону отчуждения, помогали им, чем могли, по хозяйству. В основном же это были пожилые люди.

До 2006 года Александр Анатольевич работал начальником дежурной смены в пожарной части Слуцка. После ушёл на заслуженный отдых.

Старший сын Сергей Павлюкевич решил продолжить дело отца.

За службу Александр Павлюкевич имеет множество наград и благодарностей. Он до сих пор с трепетом вспоминает о самой дорогой награде, полученной в 1986 году.

Также с этим годом связано ещё одно событие, которое осталось надолго. Тушение крупного пожара макаронной фабрики в Слуцке. Из-за позднего обнаружения огнём было охвачено всё здание фабрики и склады, размещённые на территории. Борьба с огнём заняла более суток, было привлечено более 12 единиц техники. Спасатели работали без отдыха и еды. Они отстояли здание и склады фабрики, не допустив его полного уничтожения.

И сегодня Александр Павлюкевич не теряет связи со спасателями, принимает активное участие в различных мероприятиях. В беседах с молодыми обращает внимание на то, что профессию свою надо любить всем сердцем, отдаваться ей полностью, тогда и будет результат.