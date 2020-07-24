На рынке появилась ежевика, цены на вишню снизились. Чёрную смородину можно купить только рано утром, так как она быстро заканчивается, и на всех желающих не хватает — в этом году неурожай. Цены указаны по состоянию на 9.00 часов пятницы, 24 июля.


Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,5 рублей
  • Картофель молодой —1−1,2 рубля
  • Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)
  • Брокколи — 4−5 рублей
  • Огурцы — 0,8−1 рубль
  • Помидоры — 2−2,5 рубля
  • Баклажаны — 3,5−4 рубля
  • Морковь — 1,5 рубля
  • Свёкла свежая — 1 рубль
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 4−5 рублей
  • Лук репчатый — 1,2−1,5 рубля
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля за головку, 5−7 рублей за 1 кг
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля

Фрукты

  • Арбуз — 2 рубля
  • Дыня — 2,8−3,5 рубля
  • Гранат — 10−12 рублей
  • Киви — 10 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 7 рублей
  • Персик — 5−5,5 рублей
  • Яблоки — 4−5 рублей
  • Груши — 4 рубля
  • Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Лесная земляника (за 0,5 литра) — 4 рублей, стакан-1,5−2 рубля
  • Черника 0,5 литра — 4−5 рублей
  • Черешня — 7 рублей
  • Виноград — 8 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 4 рубля (1 литр)
  • Крыжовник —10 рублей (5 литров)
  • Вишня — 12 рублей (10 литров)
  • Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)
  • Лимоны — 4−5 рублей
  • Бананы — 3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 6,5−8 рублей
  • Фундук — 18 рублей

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−2,5 рубля; 3 рубля (ампельная); 8−12 рублей (горшки с цветами)
  • Флоксы 1 3 рубля
  • Лилия — 3−7 рублей (куст)

Рассада

  • Лук-севок — 4,5−6 рублей
  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)

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