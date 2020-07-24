На рынке появилась ежевика, цены на вишню снизились. Чёрную смородину можно купить только рано утром, так как она быстро заканчивается, и на всех желающих не хватает — в этом году неурожай. Цены указаны по состоянию на 9.00 часов пятницы, 24 июля.



Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,5 рублей

Картофель молодой —1−1,2 рубля

Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)

Брокколи — 4−5 рублей

Огурцы — 0,8−1 рубль

Помидоры — 2−2,5 рубля

Баклажаны — 3,5−4 рубля

Морковь — 1,5 рубля

Свёкла свежая — 1 рубль

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 4−5 рублей

Лук репчатый — 1,2−1,5 рубля

Чеснок свежий — 0,8 рубля за головку, 5−7 рублей за 1 кг

Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля

Фрукты

Арбуз — 2 рубля

Дыня — 2,8−3,5 рубля

Гранат — 10−12 рублей

Киви — 10 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 7 рублей

Персик — 5−5,5 рублей

Яблоки — 4−5 рублей

Груши — 4 рубля

Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника (за 0,5 литра) — 4 рублей, стакан-1,5−2 рубля

Черника 0,5 литра — 4−5 рублей

Черешня — 7 рублей

Виноград — 8 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 4 рубля (1 литр)

Крыжовник —10 рублей (5 литров)

Вишня — 12 рублей (10 литров)

Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)

Лимоны — 4−5 рублей

Бананы — 3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 6,5−8 рублей

Фундук — 18 рублей

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля; 3 рубля (ампельная); 8−12 рублей (горшки с цветами)

Флоксы 1 3 рубля

Лилия — 3−7 рублей (куст)

Рассада