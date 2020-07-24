На рынке появилась ежевика, цены на вишню снизились. Чёрную смородину можно купить только рано утром, так как она быстро заканчивается, и на всех желающих не хватает — в этом году неурожай. Цены указаны по состоянию на 9.00 часов пятницы, 24 июля.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,7−0,5 рублей
- Картофель молодой —1−1,2 рубля
- Цветная капуста — 2,5 рубля (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)
- Брокколи — 4−5 рублей
- Огурцы — 0,8−1 рубль
- Помидоры — 2−2,5 рубля
- Баклажаны — 3,5−4 рубля
- Морковь — 1,5 рубля
- Свёкла свежая — 1 рубль
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 4−5 рублей
- Лук репчатый — 1,2−1,5 рубля
- Чеснок свежий — 0,8 рубля за головку, 5−7 рублей за 1 кг
- Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля
Фрукты
- Арбуз — 2 рубля
- Дыня — 2,8−3,5 рубля
- Гранат — 10−12 рублей
- Киви — 10 рублей
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 7 рублей
- Персик — 5−5,5 рублей
- Яблоки — 4−5 рублей
- Груши — 4 рубля
- Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Лесная земляника (за 0,5 литра) — 4 рублей, стакан-1,5−2 рубля
- Черника 0,5 литра — 4−5 рублей
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 8 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 4 рубля (1 литр)
- Крыжовник —10 рублей (5 литров)
- Вишня — 12 рублей (10 литров)
- Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)
- Лимоны — 4−5 рублей
- Бананы — 3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 6,5−8 рублей
- Фундук — 18 рублей
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля; 3 рубля (ампельная); 8−12 рублей (горшки с цветами)
- Флоксы 1 3 рубля
- Лилия — 3−7 рублей (куст)
Рассада
- Лук-севок — 4,5−6 рублей
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)
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