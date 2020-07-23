Министерство образования опубликовало расписание учебного процесса и каникул на 2020/2021 учебный год.
Сроки образовательного процесса по четвертям:
- первая четверть — с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.;
- вторая — с 9 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.;
- третья — с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г.;
- четвёртая — с 5 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
- осенние — 8 дней с 1 ноября 2020 г. по 8 ноября 2020 г. включительно;
- зимние — 17 дней с 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно;
- весенние — 8 дней с 28 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. включительно;
- летние — 92 дня с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, — 82 дня с 11 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно.
Для учащихся I-II классов (ІІІ классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. продолжительностью 7 дней.
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