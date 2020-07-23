Министерство образования опубликовало расписание учебного процесса и каникул на 2020/2021 учебный год.

Сроки образовательного процесса по четвертям:

первая четверть — с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.;

— с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г.; вторая — с 9 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.;

— с 9 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г.; третья — с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г.;

— с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г.; четвёртая — с 5 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние — 8 дней с 1 ноября 2020 г. по 8 ноября 2020 г. включительно;

— 8 дней с 1 ноября 2020 г. по 8 ноября 2020 г. включительно; зимние — 17 дней с 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно;

— 17 дней с 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. включительно; весенние — 8 дней с 28 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. включительно;

— 8 дней с 28 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. включительно; летние — 92 дня с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, — 82 дня с 11 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно.

Для учащихся I-II классов (ІІІ классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. продолжительностью 7 дней.