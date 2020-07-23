«Так в Слуцке победили коронавирус или нет?» О том, когда говорят одно, а видим другое

Если в городе с коронавирусом всё спокойно и можно снять меры предосторожности, что тогда происходит в Белагропромбанке? В главный офис запускают по 10 человек, а на входной двери около 6 информационных листов, на которых указаны просьбы соблюдать все меры предосторожности.

Люди даже периодически ждут на улице своей очереди взять талон. На входе дежурит работник милиции и контролирует. На верхние этажи подниматься нельзя, внизу есть телефон, чтобы спустился работник банка. Так у нас есть коронавирус или нет? Больница до сих пор перепрофилирована.

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