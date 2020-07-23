Что пишут случчане будущему президенту. Обзор посланий

Избирательная кампания-2020 заметно отличается от предыдущих президентских выборов. И отличается она именно активностью электората — избирателей. «Кур`ер» предложил своим читателям написать послания будущему президенту (невзирая на личности, кто бы он ни был).

Публикуем подборку самых ярких посланий будущему главе государства от наших читателей.

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Надоело, когда один с сошкой, а семеро с ложкой! Примите меры! Не хватает уже здоровья работать на двух работах без выходных ради лучшей жизни семьи. Где время найти на воспитание детей?

Будьте ближе к народу. Уважайте старость. Цените доверие народа. Обратите внимание на молодые семьи. Верните льготный кредит на строительство жилья.

Я надеюсь, что Вы поднимете нашу экономику, наладите связи с другими странами, сделаете всё возможное, чтобы нам было легче и радостнее жить. У нас замечательная страна, и мы, будущее нашей страны, хотим, чтобы наша страна процветала!

Уважаемый президент, прислушайтесь к нуждам людей, не надо равняться на других, у каждого свой путь. И раз уж вы стали президентом этой страны, берегите её, не отдавайте, не продавайте. Она у нас одна, красивая и независимая!!!

Лучшая гордость для первого лица государства — это гордость и уважение соотечественников. Это не тривиальная должность. Она требует постоянного обучения. Учиться, учиться и ещё раз учиться, чтобы народу не было ужасно стыдно за своего лидера. Потому что он представляет всю страну, лицо фирмы, а не портрет маргинального меньшинства. И помнить о том, что президент — всего лишь наёмный работник народа, а не наоборот! И вовремя передавать эстафету лидера следующему наёмному работнику. И тогда всё будет правильно и хорошо!

В детстве была сказка «Король Дроздобород», где правитель переодевался и шёл в народ.

Хотелось бы пожелать будущему президенту слушать о проблемах не от своих чиновников, а напрямую из уст людей в магазине, на рынке, на площади. Уверен, что тогда он услышит много нового и интересного.

Хотелось бы пожелать будущему президенту слушать о проблемах не от своих чиновников, а напрямую из уст людей в магазине, на рынке, на площади. Уверен, что тогда он услышит много нового и интересного. Не врать. Дать заработать. Решить проблему жилья. Спасти деревню. Помнить, что образование и медицина — это будущее. Сократить армию, милицию, чиновников. Позвоните, я расскажу как. Возьмите меня советником, я из народа!

Я устала так жить! На зарплату в 150 $, имея образование, за которое платили мои родители! Я хочу видеть мужа дома, а не только вечером по часу. Он работает в колхозе инженером. У него нет выходных. Я хочу жить в своей квартире, а не в съёмном жилье!

Я не хочу, чтобы мы считали эти копейки и зарабатывали лишь на одну еду! А зато по телевизору только и говорят: «Дорогу молодёжи»! Устала, не верю! Я хочу жить в нормальной стране!!!

Вместо имён политиков в этой анкете представлены другие «кандидаты», которых вы можете сами писать в «бюллетень». Это может быть чарка и шкварка, перемены или стабильность, свобода СМИ, сильная рука, демократия, зарплаты по 500, свобода, равенство, братство. Вписывайте те ценности, которые вам близки.

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