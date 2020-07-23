Популярные модели велосипедов для взрослых и детей «Форвард», «Старк», «Альтаир», «Аист"-горник и многие другие поступили в продажу в секции «Все для спорта и туризма» магазина № 2 «Дом торговли».

3 ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ:

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В секции «Товары для уюта» универмага «Слуцк» новый привоз подушек и одеял СООО «Файбертек».

Секция «Мужская одежда» и «Детский мир» предлагает обновленный ассортимент ОАО «Коминтерн»: мужские костюмы и пиджаки, школьная одежда для мальчиков.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568