Популярные модели велосипедов для взрослых и детей «Форвард», «Старк», «Альтаир», «Аист"-горник и многие другие поступили в продажу в секции «Все для спорта и туризма» магазина № 2 «Дом торговли».
3 ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ:
- БЮДЖЕТНАЯ ЦЕНА
- САМЫЙ ЭКОНОМНЫЙ ТРАНСПОРТ
- ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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В секции «Товары для уюта» универмага «Слуцк» новый привоз подушек и одеял СООО «Файбертек».
Секция «Мужская одежда» и «Детский мир» предлагает обновленный ассортимент ОАО «Коминтерн»: мужские костюмы и пиджаки, школьная одежда для мальчиков.
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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