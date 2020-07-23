В Могилёве судят блогера Сергея Тихановского. За участие в неразрешённом пикете по сбору подписей

В четверг, 23 июля, в Могилёве начался суд над Сергеем Тихановским. Дело рассматривает судья Елена Литвина суда Ленинского района. В протоколе указано, что Тихановский нарушил закон о массовых мероприятиях — участвовал в неразрешённом горисполкомом пикете 27 мая в Могилёве во время сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты на выборы президента.



Об этом сообщает TUT.BY.

Суд идёт по видеосвязи — Сергей Тихановский находится в СИЗО № 1 Минска. В кадре видно, что он находится в клетке в маленькой комнате. Он сильно похудел, но голос бодрый.

Процесс начался с опозданием. Слушание открытое, но проходит в небольшом зале, а присутствовать на нём захотели около 30 человек, которые решили поддержать Тихановского.

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Они уговаривали сотрудника милиции, судью провести заседание в большем зале, чтобы Тихановский «видел, что он не один». Милиционер на это ответил, что «нет технической возможности». В итоге в зале суда кроме судьи, секретаря и адвоката присутствуют журналисты, несколько слушателей, сотрудники милиции.

В протоколе указано, что 27 мая примерно с 17 до 19 при проведении пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую около ТЦ «Атриум» Сергей принял активное участие в несанкционированном горисполкомом пикетировании, использовал усилитель речи. Этим и нарушил закон о массовом мероприятии.

На вопрос судьи Тихановский ответил, что вину не признаёт.

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