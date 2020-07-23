«Увы, секс после ссоры хорош только в кино или фантазиях». Сексолог об интимной близости после ссоры

Часто можно услышать от пар: «Как сильно мы ссоримся, так сильно и миримся», «У нас после ссоры ТАКОЙ секс» и так далее. Так ли это на самом деле? Василий Шевляков, белорусский психолог и сексолог, объяснил, почему не стоит заниматься любовью на негативных эмоциях.

«Увы, секс после ссоры хорош только в кино или фантазиях, поскольку на фоне ссоры возникает много психоэмоционального и нервного напряжения. Оно, в свою очередь, сказывается на мышечном напряжении. Всё это сильно влияет на способность к возбуждению и адекватному восприятию телесного контакта со своим партнёром, к которому остаются различные негативные чувства и эмоции.

Поэтому идти в таком случае в сексуальный контакт часто представляется возможным только через игнорирование реальных переживаний, а значит, без остроты и страсти, присутствуя в сексе только для полового удовлетворения, которое может быть вне отношений и партнёра на уровне физиологии. Исходя из этого, и сексологи, и психологи рекомендуют идти в сексуальную близость после разрешения ссоры и снижения напряжения в отношениях, что позволит сохранить близость и страсть в сексе".