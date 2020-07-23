Это следует из данных Белстата о медианной зарплате за май 2020 года.



Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Средний начисленный доход составил 1227,9 рубля. Но более показательна медианная зарплата — то, сколько получает до отчисления налогов и сборов работник из «середины рейтинга», когда половина людей заработала больше его, а половина — меньше его.

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Так вот в мае медианная зарплата составила 893,9 рубля. С одной стороны, с ноября она выросла — на 45,4. С другой — в пересчёте на американские доллары по среднемесячному курсу медианная зарплата в мае составила $ 368,3, тогда как ноябрьская равнялась $ 412,7.

Выходит, медианная зарплата за полгода упала на $ 44,45.