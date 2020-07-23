Президент Беларуси озвучил, во сколько стране обошлась борьба с коронавирусом

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету Беларуси почти в полмиллиарда рублей.

Об этом сообщает «Звязда».

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«Любой ценой мы не должны допустить, чтобы эти сложности перенеслись на наших людей и чтобы люди их на себе почувствовали. Белорусы должны знать, что, например, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету в полмиллиарда рублей», — заявил глава государства на совещании 23 июля.

Он пояснил, что в эту сумму входят «и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики».

«Но человек всегда важнее денег», — сказал президент.

В Беларуси выросло число инфицированных за сутки. По данным на 22 июля, в Беларуси зафиксирован 66 521 случай COVID-19, выздоровел 59 061 человек, умерли — 513.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в стране сейчас около 41 тысячи белорусов находятся на карантине (контакты первого уровня и заражённые) плюс ещё люди в больницах. В Минздраве пояснили, что эти данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. Глава ведомства 22 июля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, пишет TUT.BY.