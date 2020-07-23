Владимир Бойко, слуцкий предприниматель и владелец исторического сайта «Наследие слуцкого края», собрал уникальную коллекцию фотографий Сомира Юхнина — слуцкого фотографа начала ХХ века. Благодаря Владимиру мы сегодня можем увидеть, что за люди жили в Слуцке и окрестных деревнях в середине 1900-х годов.

Сомир Юхнин — самый известный слуцкий дореволюционный фотограф. Его снимки находятся в фондах республиканских музеев и архивов. Именно его фотографии старых слуцких улиц и зданий используются для иллюстраций в различных материалах по истории города. Кстати, паспарту (картонные основания, на которые наклеивались фото) Сомир Юхнин заказывал в Вильнюсе (изначально это был белорусский город — Вільня). По коллекции Владимира Бойко можно понять, в каком году делались фотографии — по оттискам наград фотографа, которые он получал в начале века.

Реклама

В коллекции Владимира Бойко десятки карточек Сомира Юхнина. Он собирает их уже много лет. Какие-то ему передают жители Слуцка и других городов Беларуси, какие-то он покупает на аукционах (иногда счёт идёт на десятки долларов). Есть карточки, купленные в Германии.

На некоторых снимках запечатлены жители Острова Борки — исчезнувшей деревни под Слуцком, последняя жительница которой умерла в 2015 году. «Кур'ер» подробно писал об этой деревне.

Владимир Бойко и «Кур'ер» представляют вам портреты работы Юхнина. Возможно, кто-то из людей на этих фотоснимках — ваш предок. Узнали кого-то? Пишите на адрес редакции газеты info@kurjer.info. Также вы может написать непосредственно Владимиру Бойко, владельцу сайта «Наследие слуцкого края», — boikoauto@tut.by. Или позвонить ему: (+375 29) 650 09 67.

Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото из деревни Лучники
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Одна из учительниц Слуцкой гимназии
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Жена известного слуцкого банкира по фамилии Татур. 1905 год
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Семья самого фотографа Сомира Юхнина: его жена, сын Лев и дочь София
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Жители Слуцка. 1924 год
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото из деревни Старево
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото из деревни Остров Борки
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад

Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад

Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото с улицы Надречной
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Жители деревни Варковичи
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото из деревни Остров Борки
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Фото с улицы Вечеркевича
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Выпускница Слуцкой музыкальной школы
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Учительница Слуцкой гимназии
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Дети из еврейской семьи. Фото с Садового переулка
Как выглядели жители города Слуцкъ 115 лет назад
Свадьба семьи Дробышевич из Падерских Огородников. 1918 год
Читайте в тему на сайте «Наследие слуцкого края»: Неизвестные фотографы Слуцка

Смотрите также: «Этот день у нас не отнять». Слуцкий предприниматель Владимир Бойко издал книгу к 75-летию Победы

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.