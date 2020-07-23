Владимир Бойко, слуцкий предприниматель и владелец исторического сайта «Наследие слуцкого края», собрал уникальную коллекцию фотографий Сомира Юхнина — слуцкого фотографа начала ХХ века. Благодаря Владимиру мы сегодня можем увидеть, что за люди жили в Слуцке и окрестных деревнях в середине 1900-х годов.

Сомир Юхнин — самый известный слуцкий дореволюционный фотограф. Его снимки находятся в фондах республиканских музеев и архивов. Именно его фотографии старых слуцких улиц и зданий используются для иллюстраций в различных материалах по истории города. Кстати, паспарту (картонные основания, на которые наклеивались фото) Сомир Юхнин заказывал в Вильнюсе (изначально это был белорусский город — Вільня). По коллекции Владимира Бойко можно понять, в каком году делались фотографии — по оттискам наград фотографа, которые он получал в начале века.

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В коллекции Владимира Бойко десятки карточек Сомира Юхнина. Он собирает их уже много лет. Какие-то ему передают жители Слуцка и других городов Беларуси, какие-то он покупает на аукционах (иногда счёт идёт на десятки долларов). Есть карточки, купленные в Германии.

На некоторых снимках запечатлены жители Острова Борки — исчезнувшей деревни под Слуцком, последняя жительница которой умерла в 2015 году. «Кур'ер» подробно писал об этой деревне.

Владимир Бойко и «Кур'ер» представляют вам портреты работы Юхнина. Возможно, кто-то из людей на этих фотоснимках — ваш предок. Узнали кого-то? Пишите на адрес редакции газеты info@kurjer.info. Также вы может написать непосредственно Владимиру Бойко, владельцу сайта «Наследие слуцкого края», — boikoauto@tut.by. Или позвонить ему: (+375 29) 650 09 67.

Фотографии случчан начала - середины 1900-х годов. Фотограф: Сомир Юхнин 1 из 6

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