«В банк мы входим по 3−4 человека, в „Горгаз“ больше 2-х не пустят…» В Слуцкой поликлинике во время медосмотров столпотворение. Как так?

Случчанка пожаловалась на то, что во взрослой поликлинике во время медосмотров под одним кабинетом собираются десятки людей, хотя это опасно в нынешней эпидемиологической ситуации.

Что рассказала случчанка

Случчанка Л. (по её просьбе мы не указываем имя) рассказала «Кур'еру», что её мужа направили на медосмотр на этой неделе. Но в поликлинике под кабинетами собирается столько людей, что есть большая опасность заразиться вирусной инфекцией.

«Перед кабинетом № 330 в 11 часов было около 27 человек. Перед кабинетом невролога — 39 человек. Кто-то в маске, кто-то — без.

Получается, в банк мы входим по 3−4 человека, в «Горгаз» больше 2-х не пустят, а в поликлинике здоровых людей подвергают риску.

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Есть же предварительная какая-то электронная запись. Можно же разнести приём по времени, чтобы под кабинетом было хотя бы 10 человек. Допустим, сегодня приходят работники одних школ, завтра — других. Я понимаю, что это дополнительная работа, но мы говорим о безопасности людей.

Надевать маску в медицинском учреждении не может быть рекомендацией. Туда надо обязательно входить в маске".

Женщина рассказала, что звонила в администрацию поликлиники, но не нашла там понимания. Поэтому и решила обратиться в «Кур'ер». Редакция ожидает ответ на письменный запрос редакции по сути обращения читательницы.

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