Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
В понедельник, 27 июля, с 8.00 до 17.00 по адресам:
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- ул. П. Маглыша № 1−33;
- ул. К. Прокопчика № 25−29 (нечётные), 30−48, 50−62 (чётные);
- ул. К. Чёрного № 1−7;
- ул. Базарная № 12, 14;
- 1-й пер. Колхозный № 2−7, 9−15 (нечётные);
- пер. Мельничный № 3, 5.
С 28 по 31 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Кольцевая № 1−55 (нечётные);
- проезд Кольцевой № 3, 5, 9;
- ул. Пупоревская № 2−10.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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