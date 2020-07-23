Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

В понедельник, 27 июля, с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. П. Маглыша № 1−33;

ул. К. Прокопчика № 25−29 (нечётные), 30−48, 50−62 (чётные);

ул. К. Чёрного № 1−7;

ул. Базарная № 12, 14;

1-й пер. Колхозный № 2−7, 9−15 (нечётные);

пер. Мельничный № 3, 5.

С 28 по 31 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Кольцевая № 1−55 (нечётные);

проезд Кольцевой № 3, 5, 9;

ул. Пупоревская № 2−10.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.