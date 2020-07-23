В избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на среду, 22 июля, поступило 298 940 рублей 29 копеек.

Об этом сообщают Naviny.by.

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Больше всего средств поступило в фонд Александра Лукашенко — 237 994,84 рубля (79,6% общей суммы).

На избирательную кампанию:

Светланы Тихановской перечислено 51 777,45 рубля (17,3%),

перечислено 51 777,45 рубля (17,3%), Анны Канопацкой — 4006 (1,3%),

— 4006 (1,3%), Сергея Черечня — 2600 (0,9%),

— 2600 (0,9%), Андрея Дмитриева — 2562 (0,9%).

Кандидаты израсходовали в общей сложности 13 708 рублей 58 копеек, или 4,6% поступивших на их счета средств.

Больше других потратила Тихановская — 5893,86 рубля (43% расходов кандидатов и 11,4% её фонда). Расходы Канопацкой составили 3044 рубля (22,2% расходов кандидатов и 76% её фонда), Черечня — 2501,58 (18,2% расходов кандидатов и 96,2% его фонда), Лукашенко — 1354,04 (9,9% расходов кандидатов и 0,6% его фонда), Дмитриев — 915,10 рубля (6,7% расходов кандидатов и 35,7% его фонда).

Последний раз ЦИК публиковал сведения об избирательных фондах кандидатов (на тот момент претендентов) 24 июня. За прошедшее время на счета Канопацкой и Черечня не поступило ни копейки, при этом расходов они также не осуществляли. Фонд Лукашенко на день обнародования последних июньских данных ещё не был создан.

Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты было утверждено на заседании ЦИК 8 мая. Размер избирательного фонда не должен превышать 9 тысяч базовых величин (243 тыс. рублей на сегодня). Таким образом, фонд Лукашенко составляет 97,9% максимальной допустимой суммы, Тихановской — 21,3%, Канопацкой — 1,6%, Черечня и Дмитриева — 1,1%.

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счёт для формирования избирательного фонда кандидат открывает в Беларусбанке. Его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе для оплаты работы членов инициативных групп и предвыборной агитации.

Среди претендентов на пост президента наибольшей суммой в избирательном фонде располагал Виктор Бабарико — 155 083 рубля (63,8% максимума). 17 июня, за день до задержания экс-банкира, стало известно, что его счёт заблокирован.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.