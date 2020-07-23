Образование в Германии: как обеспечить себе финансирование

В Германии есть немало организаций и фондов, предоставляющих гранты студентам и молодым учёным из-за рубежа.

Из этой подборки вы узнаете о наиболее популярных из них и о том, как сказалась на реализации их программ пандемия.

Служба академических обменов (DAAD)

Это крупнейшая организация, оказывающая поддержку желающим учиться, стажироваться и заниматься научно-исследовательской работой в Германии. Программы, реализуемые DAAD, рассчитаны на самые разные категории кандидатов — студентов-бакалавров, учащихся магистратур, аспирантов, молодых учёных. Важное условие для соискателей — хорошее знание немецкого языка.

Как правило, размер стипендии для студентов магистратур составляет 861 евро (с 1 августа 2020 года), а для соискателей учёной степени и аспирантов — 1200 евро. DAAD также предоставляет грант на покрытие расходов на дорогу в Германию и обратно. Многие стипендиальные программы предусматривают и оплату медстраховки. Если стипендиат приезжает в Германию на срок более шести месяцев и в сопровождении своей семьи, DAAD при определённых условиях выплачивает и семейное пособие.

Пандемия коронавируса мало отразилась на реализации программ DAAD. Как рассказал Мартин Криспин, руководитель стипендиальных программ «Восточная Европа, Центральная Азия, Южный Кавказ», для стипендиатов, которые из-за закрытия границ и локдауна не смогли приехать в Германию, организовано дистанционное обучение. Причём стипендия им перечисляется.

Реклама

Фонд имени Конрада Аденауэра

Программа этой организации нацелена на иностранных студентов, которые хотят учиться в Германии в магистратуре, аспирантуре либо намерены на протяжении минимум трёх семестров заниматься в одном из её вузов научно-исследовательской работой. Учащиеся магистратуры получают стипендию в размере 861 евро в месяц в течение максимум двух лет. Ежемесячная стипендия аспирантов и учёных со стажем научной деятельности не менее двух лет составляет 1200 евро и выплачивается на протяжении максимум трёх лет. Ещё 120 евро в месяц выделяется на погашение взносов по страховкам.

На материальную поддержку могут рассчитывать и находящиеся вместе со стипендиатом в Германии более трёх месяцев члены семьи: супругам выплачивают 276 евро в месяц, детям — 194 евро. Своих стипендиатов фонд постоянно опекает и оказывает им поддержку по самым разным вопросам, а также проводит для них различные семинары и тренинги.

Начиная с октября 2017 года Фонд имени Конрада Аденауэра также присуждает стипендии в рамках международной программы для аспирантов и учёных «Безопасность и развитие в 21 веке». Размер такой стипендии — 1350 евро в месяц. Она предоставляется на срок до трёх лет. Финансовая поддержка оказывается и членам семьи стипендиата. Целевая группа — люди, активно участвующие в общественной и/или политической жизни своей страны. Мотивационные письма принимаются до 15 января 2021 года.

Фонд имени Фридриха Эберта

На стипендию этой организации могут претендовать иностранные студенты и аспиранты с высокой академической успеваемостью.

Крайний срок подачи онлайн-заявки в Фонд имени Фридриха Эберта: для бакалавриата — за три семестра до окончания вуза; для дипломных, магистерских и государст­венных экзаменационных программ — до конца шестого семестра, для магистратуры (4 семестра) — до 31 мая или до 30 ноября.

Размер стипендии для иностранных студентов-бакалавров, а также для участников дипломных, магистерских, государственных экзаме­национных программ составляет 830 евро в месяц. Учащиеся магистратур получают 850 евро в месяц. Кроме этого, покрываются расходы на медстрахование. Стипендиаты, приехавшие с детьми, могут рассчитывать на 276 евро дополнительно.

Стипендиальная программа имени Николая Коперника

Стипендия Коперника предназначена для поддержки студентов из Восточной Европы и Центральной Азии. Им предоставляется возможность учиться в одном из двух немецких вузов — Гамбургском университете или Берлинском университете имени Гумбольдта. Учёба продолжается один семестр. В Берлине стипендиаты получают 220 евро в месяц, в Гамбурге — 200 евро в месяц плюс единовременное пособие в размере 100 евро на питание в период практики.

Кроме этого, фонд берёт на себя расходы на проживание, питание, медстрахование, общественный транспорт, а также оплачивает визовые сборы и дорогу в Германию и обратно. Ключевые критерии отбора кандидатов — три оконченных семестра в вузе у них на родине и очень хорошее владение немецким языком.

Сейчас принимаются заявки на стипендию на летний семестр 2021 года. Крайний срок — 1 сентября 2020 года.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ